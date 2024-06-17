https://sputnik-georgia.ru/20240617/nadeyus-sanktsiy-ne-budet--vitse-premer-gruzii-o-peregovorakh-s-es-288452903.html

Надеюсь санкций не будет – вице-премьер Грузии о переговорах с ЕС

Надеюсь санкций не будет – вице-премьер Грузии о переговорах с ЕС

Sputnik Грузия

Санкции неприемлемы и неправильны, но есть шанс решить со стратегическими партнерами и друзьями все вопросы в режиме диалога, заявил вице-премьер 17.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-17T21:21+0400

2024-06-17T21:21+0400

2024-06-17T21:21+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Правительство Грузии надеется, что Евросоюз не будет вводить санкции, которые нанесут вред Грузии, и найдет общий язык с европейскими партнерами в результате комплексных переговоров, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. После принятия скандального закона об "иноагентах" в Грузии, в Евросоюзе заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер в отношении Грузии, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима.В свою очередь США уже ввели визовые ограничения, которые затронули ответственных за "подрыв демократии" в Грузии, их сообщников и ближайших родственников, всего два-три десятка человек, сказал глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер 6 июня. По его словам, это депутаты парламента, члены правящей партии "Грузинская мечта", сотрудники правоохранительных органов и частные лица. По его словам, санкции неприемлемы и неправильны, но есть шанс решить со стратегическими партнерами и друзьями все вопросы в режиме диалога. "Ни один из вопросов не является однозначным, все комплексные. ЕС – это не одно государство, здесь много государств, много политических групп и приоритетов. Процессы непростые. Диалог – это длительный процесс, в рамках которого я на 100% уверен, что мы найдем решение", – заявил он. Давиташвили отметил, что Грузия является надежным партнером Евросоюза, и доказала, что является самым важным союзником, в том числе с точки зрения соблюдения международных санкций. Санкции для Грузии – это решение для решения, а не угрозы – политолог >>Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Оппозиция и представители властей Украины не раз обвиняли власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. "Грузия является не только образцовым, но и важным партнером. Есть вопросы, в которых у нас есть явный прогресс. Могут быть разногласия по определенным вопросам, но, в конце концов, здравый смысл всегда победит. Мы найдем решение. Это означает, что мы договоримся о таких форматах сотрудничества, которые будут выгодны как для ЕС, так и для Грузии", – заявил он. Скандальный законопроект Несмотря на предупреждения США и остального Запада, а также масштабные акции протеста оппозиции и неправительственных организаций, закон "О прозрачности иностранного влияния" все же был принят в Грузии. В начале июня он вступил в силу. Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Глава парламента: санкции США против граждан Грузии - это несерьезно >>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом". Почему США ввели санкции? Вице-премьер Грузии назвала реальную причину>>Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона. Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования есть у США, Франции, Израиля и Австралии, а также его рассматривает Евросоюз.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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