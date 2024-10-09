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Папуашвили: на Западе открыто заговорили о том, чего требовали от Грузии два года

Папуашвили: на Западе открыто заговорили о том, чего требовали от Грузии два года

Sputnik Грузия

Голосование по проекту резолюции "Откат от демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии" состоится в ближайшее время 09.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-09T14:11+0400

2024-10-09T14:11+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Проект резолюции Европарламента "Откат от демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии" стал первым официальным публичным документом Евросоюза, в котором открыто зафиксировано то, чего требовали от страны за закрытыми дверями - введения санкций против России, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.В проекте резолюции также говорится о необходимости освобождения экс-президента Михаила Саакашвили и отмены законов об "иноагентах" и против пропаганды ЛГБТ*. Там же – призыв к ЕС заморозить все финансирование для правительства Грузии, ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и всех ответственных "за подрыв демократии" лиц.Резолюцию глава парламента охарактеризовал теми же словами, что посол ЕС в Грузии Павел Герчинский предвыборные билборды правящей партии "Грузинская мечта", на которых изображены разрушения вследствие конфликта на Украине: "возмутительная, позорная и мерзкая".Посол ЕС назвал позорными предвыборные билборды "Грузинской мечты">>Требование о введении двусторонних санкций против России Папуашвили назвал мерзким, а тот факт, что проект нынешней резолюции стал первым официальным публичным документом Евросоюза, в котором открыто зафиксировано подобное требование к Грузии, - скандальным. "Хотя хорошо, что наконец-то было озвучено то, о чем авторы подобных требований избегали говорить публично, а некоторые из них даже публично это отрицали", - заявил Папуашвили. По его словам, население Грузии должно знать, что все, включая авторов этой резолюции, прекрасно знают, что введение Грузией антироссийских санкций никоим образом не навредит России. Он подчеркнул, что в отличие от стран, представители которых являются авторами этой скандальной резолюции, Грузию не защищает североатлантический зонтик безопасности. "То, что этой резолюцией представители стран, находящихся под защитой зонтика безопасности Евросоюза и НАТО, требуют от Грузии, которая не защищена зонтиком ни Евросоюза, ни НАТО, крайней эскалации отношений с Россией, хорошо показывает, насколько их в действительности заботит судьба грузинского народа, который они так часто упоминают в резолюции", - отметил Папуашвили.При этом он назвал возмутительной пункт в проекте резолюции Европарламента с призывом к Евросовету вести санкций против Бидзины Иванишвили. Конституционный суд Грузии не приостановил действие закона об "иноагентах">>"Это уже третья резолюция Европарламента, согласно которой отдельные силы используют официальные институты Евросоюза для нападок на Бидзину Иванишвили и для личной политической мести", - сказал Папуашвили.По его словам, вклад основателя "Грузинской мечты" является определяющим в том, что в Грузии уже столько лет сохраняет мир и она не стала местом геополитического противостояния. "Вместе с тем, похоже, что и авторы резолюции понимают, что их навязчивый интерес к Бидзине Иванишвили уже лишен серьезности, и на этот раз они упомянули лично премьер-министра Ираклия Кобахидзе", - заявил Папуашвили.Не оставил глава парламента без внимания и запись в документе о Михаиле Саакашвили, который отбывает наказание с 1 октября 2021 года по нескольким уголовным делам. Этот пункт Папуашвили назвал позорным. Он подчеркнул, что официальный институт Евросоюза уже в который раз пытается освободить экс-президента Грузии от справедливого наказания путем незаконного давления. "Тем депутатам Европарламента, для которых поддержка этой резолюции является лишь статистикой, хочу напомнить, что речь идет о человеке, который, как подтвердил Европейский суд по правам человека (дело "Очигава против Грузии"), создал "систему пыток" в грузинских тюрьмах, закрыл или прикарманил все телевидения, сотни тысяч людей испытали на себе трагические результаты режима в тогдашних тюрьмах", - заявил Папуашвили. К счастью, по словам главы парламента, прошедшие в Европарламенте во вторник дебаты показали, что в ЕП "нашелся и здравый смысл". Он выразил надежду, что здравый смысл со временем сможет остановить "отклонившуюся от траектории европейских ценностей тенденцию". ЕС лишит Грузию 121 млн евро – реакция представителя "Грузинской мечты">>"Я хотел бы поблагодарить этих людей за правильную оценку и за поддержку грузинского народа", - сказал Папуашвили. Инициирование в преддверии парламентских выборов в Грузии подобной резолюции глава парламента расценил как попытку повлиять на формирование воли избирателей.Папуашвили отметил, что это противоречит европейским ценностям и призвал всех иностранных акторов проявлять уважение к суверенному праву проводить выборы свободно от внешнего влияния. Также Папуашвили отметил, что ожидает от Европарламента уважения к выбору, который грузинский народ сделает 26 октября, а также призыва оппозиции и финансируемых Евросоюзом организаций к принятию выбора грузинского народа как вердикта демократии.Читайте также:*Экстремистская организация, запрещенная в России

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