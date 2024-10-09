Папуашвили: на Западе открыто заговорили о том, чего требовали от Грузии два года
14:11 09.10.2024 (обновлено: 02:37 10.10.2024)
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкSteagurile UE coborâte în bernă lângă sediul Comisiei Europene după atentatul din Marea Britanie
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky/
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Голосование по проекту резолюции "Откат от демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии" состоится в ближайшее время
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Проект резолюции Европарламента "Откат от демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии" стал первым официальным публичным документом Евросоюза, в котором открыто зафиксировано то, чего требовали от страны за закрытыми дверями - введения санкций против России, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.
В проекте резолюции также говорится о необходимости освобождения экс-президента Михаила Саакашвили и отмены законов об "иноагентах" и против пропаганды ЛГБТ*. Там же – призыв к ЕС заморозить все финансирование для правительства Грузии, ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и всех ответственных "за подрыв демократии" лиц.
"Эта резолюция показала населению Грузии, под каким давлением находились власти Грузии на протяжении всего этого времени. Именно это и некоторые другие шаги были тем, чего требовали от нас за закрытой дверью некоторые акторы в течение последних двух с половиной лет", - заявил Папуашвили на брифинге.
Резолюцию глава парламента охарактеризовал теми же словами, что посол ЕС в Грузии Павел Герчинский предвыборные билборды правящей партии "Грузинская мечта", на которых изображены разрушения вследствие конфликта на Украине: "возмутительная, позорная и мерзкая".
Требование о введении двусторонних санкций против России Папуашвили назвал мерзким, а тот факт, что проект нынешней резолюции стал первым официальным публичным документом Евросоюза, в котором открыто зафиксировано подобное требование к Грузии, - скандальным.
"Хотя хорошо, что наконец-то было озвучено то, о чем авторы подобных требований избегали говорить публично, а некоторые из них даже публично это отрицали", - заявил Папуашвили.
По его словам, население Грузии должно знать, что все, включая авторов этой резолюции, прекрасно знают, что введение Грузией антироссийских санкций никоим образом не навредит России.
"Наоборот, если бы наша власть последовала этим и другим подобным требованиям, мы бы ввергли в экономический коллапс нашу страну и народ, а не Россию, и с большой вероятностью, поставили бы нас под угрозу военного противостояния", - сказал Папуашвили.
Он подчеркнул, что в отличие от стран, представители которых являются авторами этой скандальной резолюции, Грузию не защищает североатлантический зонтик безопасности.
"То, что этой резолюцией представители стран, находящихся под защитой зонтика безопасности Евросоюза и НАТО, требуют от Грузии, которая не защищена зонтиком ни Евросоюза, ни НАТО, крайней эскалации отношений с Россией, хорошо показывает, насколько их в действительности заботит судьба грузинского народа, который они так часто упоминают в резолюции", - отметил Папуашвили.
При этом он назвал возмутительной пункт в проекте резолюции Европарламента с призывом к Евросовету вести санкций против Бидзины Иванишвили.
"Это уже третья резолюция Европарламента, согласно которой отдельные силы используют официальные институты Евросоюза для нападок на Бидзину Иванишвили и для личной политической мести", - сказал Папуашвили.
По его словам, вклад основателя "Грузинской мечты" является определяющим в том, что в Грузии уже столько лет сохраняет мир и она не стала местом геополитического противостояния.
"Вместе с тем, похоже, что и авторы резолюции понимают, что их навязчивый интерес к Бидзине Иванишвили уже лишен серьезности, и на этот раз они упомянули лично премьер-министра Ираклия Кобахидзе", - заявил Папуашвили.
Не оставил глава парламента без внимания и запись в документе о Михаиле Саакашвили, который отбывает наказание с 1 октября 2021 года по нескольким уголовным делам. Этот пункт Папуашвили назвал позорным.
"Это позор, что грузинский народ вынужден наблюдать за европейскими политиками, которые сначала покрывали преступления Михаила Саакашвили будучи во власти, а сейчас, используя европейские институты, пытаются безоговорочно освободить его от справедливого наказания", - заявил глава парламента Грузии.
Он подчеркнул, что официальный институт Евросоюза уже в который раз пытается освободить экс-президента Грузии от справедливого наказания путем незаконного давления.
"Тем депутатам Европарламента, для которых поддержка этой резолюции является лишь статистикой, хочу напомнить, что речь идет о человеке, который, как подтвердил Европейский суд по правам человека (дело "Очигава против Грузии"), создал "систему пыток" в грузинских тюрьмах, закрыл или прикарманил все телевидения, сотни тысяч людей испытали на себе трагические результаты режима в тогдашних тюрьмах", - заявил Папуашвили.
К счастью, по словам главы парламента, прошедшие в Европарламенте во вторник дебаты показали, что в ЕП "нашелся и здравый смысл". Он выразил надежду, что здравый смысл со временем сможет остановить "отклонившуюся от траектории европейских ценностей тенденцию".
"Я хотел бы поблагодарить этих людей за правильную оценку и за поддержку грузинского народа", - сказал Папуашвили.
Инициирование в преддверии парламентских выборов в Грузии подобной резолюции глава парламента расценил как попытку повлиять на формирование воли избирателей.
Папуашвили отметил, что это противоречит европейским ценностям и призвал всех иностранных акторов проявлять уважение к суверенному праву проводить выборы свободно от внешнего влияния.
Также Папуашвили отметил, что ожидает от Европарламента уважения к выбору, который грузинский народ сделает 26 октября, а также призыва оппозиции и финансируемых Евросоюзом организаций к принятию выбора грузинского народа как вердикта демократии.
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*Экстремистская организация, запрещенная в России