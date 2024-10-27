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Прогноз "Грузинской мечты" о планах оппозиции по выборам оправдался - Мдинарадзе
Прогноз "Грузинской мечты" о планах оппозиции по выборам оправдался - Мдинарадзе
Sputnik Грузия
Часть оппозиции отказалась признавать результаты выборов в парламент Грузии 27.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-27T01:54+0400
2024-10-27T01:54+0400
2024-10-27T01:58+0400
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мамука мдинарадзе
грузинская мечта - демократическая грузия
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Прогноз правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" о том, что оппозиция готовится не к выборам, а ко второму дню, чтобы признать результаты голосования недействительными, оправдался, заявил один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе после заявлений двух оппозиционных коалиций.По данным ЦИК, "Грузинская мечта" набрала 52,98% голосов по результатам обработки 69,94% бюллетеней. Эти результаты отказались признавать оппозиционная коалиция во главе с бывшей правящей партией "Единство – национальное движение" и "Коалиция за перемены", состоящая из бывших членов "Нацдвижения".По его словам, оппозиционеры и представители неправительственного сектора уже третий раз пошли против конституционного строя Грузии. Объединение из 29 НПО, создавших платформу для наблюдения за парламентскими выборами под названием "Мой голос за Евросоюз", после обнародования результатов ЦИК заявило, что была разработана комплексная схема фальсификации выборов. "Хочу признаться, что, да, у нас есть комплексная схема и она зазывается любовью своей родины, службой своему государству и своему народу и демократией. По этой схеме национальные власти вместе с любящим свою родину народом побеждают выборы", - заявил Мдинарадзе."Выборы украли" – часть оппозиции не признает результаты выборов в парламент Грузии>>Несколькими часами ранее брифинг провел глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили, объявив выборы состоявшимися. Он назвал их историческими, так как они впервые прошли масштабно с использованием современных технологий - аппаратов верификации и подсчета голосов. Выборы, по словам Каландаришвили, прошли в спокойной и свободной среде. На все возникающие проблемы было незамедлительно реагирование. Они не оказали влияния на избирательный процесс и тем более на результаты выборов.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
Прогноз "Грузинской мечты" о планах оппозиции по выборам оправдался - Мдинарадзе
01:54 27.10.2024 (обновлено: 01:58 27.10.2024)
Часть оппозиции отказалась признавать результаты выборов в парламент Грузии
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Прогноз правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" о том, что оппозиция готовится не к выборам, а ко второму дню, чтобы признать результаты голосования недействительными, оправдался, заявил один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе после заявлений двух оппозиционных коалиций.
По данным ЦИК, "Грузинская мечта" набрала 52,98% голосов по результатам обработки 69,94% бюллетеней. Эти результаты отказались признавать оппозиционная коалиция во главе с бывшей правящей партией "Единство – национальное движение" и "Коалиция за перемены", состоящая из бывших членов "Нацдвижения".
"Вы увидели, как точь в точь оправдались наши слова, что эти люди, наша уважаемая агентурная оппозиция готовится не к тому, чтобы добиться каких-то результатов 26-го, а они готовились к 27 числу, и уже настало 27-е. Вот они и анонсировали то, что анонсировали", - сказал Мдинарадзе.
По его словам, оппозиционеры и представители неправительственного сектора уже третий раз пошли против конституционного строя Грузии.
Объединение из 29 НПО, создавших платформу для наблюдения за парламентскими выборами под названием "Мой голос за Евросоюз", после обнародования результатов ЦИК заявило, что была разработана комплексная схема фальсификации выборов.
"Хочу признаться, что, да, у нас есть комплексная схема и она зазывается любовью своей родины, службой своему государству и своему народу и демократией. По этой схеме национальные власти вместе с любящим свою родину народом побеждают выборы", - заявил Мдинарадзе.
Несколькими часами ранее брифинг провел глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили, объявив выборы состоявшимися. Он назвал их историческими, так как они впервые прошли масштабно с использованием современных технологий - аппаратов верификации и подсчета голосов.
Выборы, по словам Каландаришвили, прошли в спокойной и свободной среде. На все возникающие проблемы было незамедлительно реагирование. Они не оказали влияния на избирательный процесс и тем более на результаты выборов.
Экзитпол ТВ "Имеди"
: "Грузинская мечта" набрала на выборах 56,1%
Экзитпол ТВ "Формула"
: оппозиция выигрывает выборы в парламент Грузии
Экзитпол ТВ "Мтавари архи"
: "Грузинская мечта" – 42%, оппозиция – 48%
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