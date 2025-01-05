https://sputnik-georgia.ru/20250105/chto-ostavil-gruzii-proshedshiy-2024-god--glavnye-sobytiya-stavshie-istoriey-291566873.html

Что оставил Грузии прошедший 2024 год – главные события, ставшие историей

Что оставил Грузии прошедший 2024 год – главные события, ставшие историей

Sputnik Грузия

Прошлый 2024 год оказался в своем роде переломным для Грузии, открыв в ее истории новую страницу, в которой пока больше вопросов нежели ответов 05.01.2025, Sputnik Грузия

2025-01-05T12:16+0400

2025-01-05T12:16+0400

2025-01-05T12:16+0400

грузия

сша

китай

саломе зурабишвили

политика

футбол

грузия на евро-2024

европа

россия

экономика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/09/290258800_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9bfca78ab92d3ae713cb0afc0e54bbf4.jpg

Особенно знаковым оказался 2024 год в плане эмоций, и жизнь страны была похожа на эмоциональные качели – Грузию шатало от безграничной радости до грусти и ярости. Традиционно волнующие общество проблемы насущной жизни, такие как цены, зарплаты и социальные проблемы, постепенно превратились в далекий фон, а вот массовые собрания и протесты стали неотъемлемой частью жизни. При таких эмоциональных потрясениях главное политическое явление 2024 года – выборы в парламент Грузии – прошло довольно незаметно и запомнилось скорее яркими заявлениями, нежели самой предвыборной кампанией. Протест как образ жизниПротест в Грузии всегда был любимым оружием политиков для создания картинки для западных СМИ и демонстрации недовольства. Однако в 2024 году этот способ борьбы фактически превратился в популярный "тренд". Толчком ему стали непопулярные среди определенной части местного избирателя и западных стратегических партнеров законы и, конечно же, решение "Грузинской мечты" (ГМ) от 28 ноября повременить с активными односторонними шагами по вступлению в ЕС.На самом деле закон, который в Грузии называется "Закон о прозрачности иностранного влияния", не обязывает неправительственные организации (НПО) и СМИ открыто ставить указания о том, что они являются т. н. "иноагентами", не создает им ограничения в работе или в сотрудничестве с государственными структурами, а только возлагает на них обязательство отчитываться о доходах и тратах один раз в год. Да и решение властей Грузии отложить процесс переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года вовсе не означает, что страна сняла все свои обязательства по евроинтеграции.Однако, благодаря мощной работе оппозиционных СМИ, "элитных" НПО, ряда политиков и сарафанного радио, в соцсетях, в глазах части общества и особенно молодежи, и закон об "иноагентах", и заявление правящей партии превратились чуть ли не в главный инструмент запрета свободы и всего западного в Грузии.Это превратило казалось бы локальный демарш отдельных организаций в массовый протест активной молодежи и противостояние прогрессивной и консервативной частей общества. Эпицентром всего этого стал проспект Руставели, здание парламента. И все же, попытка властей страны представить, что за протестующими стоят оппозиционные политики у выше упомянутой "прогрессивной части общества" провалилась. На этот раз лицами протестного движения были писатели, общественные деятели, ученые, актеры, музыканты, а вот политики, несмотря на прекрасную возможность заработать баллы, держались в тени.Девять шагов на пути в ЕС – обнародован отчет о выполнении Грузией рекомендаций >>Яркие образы протестующих, сравнительная массовость мероприятий и их красивая картинка затмили обратную сторону "борьбы за свободу". Она заключается в том, что в 2024 году агрессивное поведение протестующих приняло новую и опасную форму.Если до прошедшего года в Грузии все кричали о пострадавших от произвола полиции и нарушении полицейскими регламента о задержании, то уже в 2024 году все меры, применяемые полицией в виде перцового спрея, слезоточивого газа и водометов, стали мерой защиты. Протестующие оказались более организованными и подготовленными. Отдельные группы, которые отвечали за агрессию на протесте, были хорошо экипированы по сравнению с остальной частью стоящих на акциях. Не остались в стороне и противники протестов. Среди них оказались как сторонники правящей силы, так и непосредственно оппозиции. Это сравнительно пассивное большинство также не скупилось на вербальное и физическое насилие. Очередным явлением 2024 года стали мужчины в черном камуфляже, которые жестко расправлялись с отдельными лидерами протестов и оппозиционно настроенными журналистами.Политический водоразделПрошедший год показал, что Грузия, заняв особое место на геополитической карте, приобрела как ярых сторонников, так и противников. Западные страны, такие как США, страны Балтии и Великобритания, которые ранее считались главными союзниками Грузии, в 2024 году значительно изменили свое отношение к государству и ее лидерам. США даже разорвали стратегическое партнерство, заключенное в 2009 году, и направленное прежде всего на поддержку оборонной сферы. Формальной причиной недовольства Запада стали закон об "иностранных агентах", осенью принятый запрет на ЛГБТ*-пропаганду, а также действия полиции на протестах. Однако корни столь резкого поворота лежат глубже. Конституция Грузии закрепляет стремление любого правительства к европейской и евроатлантической интеграции, и правящая партия "Грузинская мечта" не отказывается от этого курса. Однако ее лидеры открыто заявляют, что не готовы к интеграции ценой войны. Введение санкций против России для Грузии означало бы именно такой риск. Хотя 2024 год рассматривался как возможное начало переговоров о вступлении в ЕС, еще до решения "Грузинской мечты" отложить процесс до 2028 года. Было очевидно, что переговоры либо не начнутся, либо потребуют слишком высокой для страны цены. Еврокомиссия оценила выполнение Грузией девяти шагов для начала переговоров крайне негативно. Помимо закона об "иноагентах" и запрете ЛГБТ*-пропаганды, среди претензий оказалась недостаточная координация внешней политики Грузии с ЕС, включая отказ от санкций. Запад ответил на позицию властей Грузии персональными санкциями, однако они оказались скорее символическими. Большинство грузинских политиков, попавших под санкции, не имеют имущества или счетов за границей. На фоне этого неожиданным "героем" Запада стала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. Игнорируя конституционные ограничения, она совершила дипломатический тур по западным странам, рассказывая о борьбе грузинского народа за европейское будущее. В Тбилиси ее действия вызвали скандал: парламент инициировал процедуру импичмента, однако правящей партии не хватило голосов для ее отстранения из-за отсутствия оппозиции в парламенте.В то время, как отношения с ЕС ухудшались, Грузия укрепляла связи с новыми партнерами. Было подписано стратегическое соглашение с Арменией, углублено сотрудничество с Китаем, Турцией, Азербайджаном и Венгрией. Что касается России, отношения оставались на прежнем уровне: власти избегали агрессивной риторики, но и не предпринимали шагов к налаживанию политического диалога. Тем не менее, торговля и туризм между странами активно развивались, а Россия полностью отменила визовый режим для граждан Грузии. Выборы без проигравших или без выбора На фоне ухудшения отношений с Западом и "трендовости" протестных движений, парламентские выборы в Грузии 2024 года не стали главным событием года, хотя и принесли множество неожиданностей. Предвыборная кампания проходила заметно вяло по сравнению с предыдущими выборами. Политические партии отказались от соревнований в количестве сторонников или громких столкновений, так как было очевидно, что оппозиция в одиночку не сможет составить реальную конкуренцию правящей партии "Грузинская мечта", опирающейся на устойчивую электоральную базу. В то же время "Грузинская мечта" провела активную, местами агрессивную избирательную кампанию. В результате правящая партия обеспечила себе парламентское большинство. Однако, несмотря на победу в регионах, партия проиграла оппозиции в крупных городах, что лишило ее "мечты" о конституционном большинстве. Одним из главных сюрпризов стало фактическое поражение партии "Единое национальное движение" (ЕНД), основанной Михаилом Саакашвили. Даже объединив усилия с "Стратегией Агмашенебели" и "Европейской Грузией", партия не смогла добиться второго места. Эксперты полагают, что, хотя протестные настроения и революционная риторика остаются популярными, сам Саакашвили и его идеи постепенно уходят в прошлое. Первое место среди оппозиционных сил заняла "Коалиция за перемены". В ее состав вошли партии, популярные среди молодежи, такие как "Гирчи – больше свободы" и "Дроа", а также независимые политики Ника Мелия и Ника Гварамия. Эта коалиция, созданная всего за несколько месяцев до выборов, добилась лучшего результата среди оппозиции, что стало рекордом грузинской политики. Также в парламент прошли "Лело для Грузии" и партия "Для Грузии" под руководством экс-премьера "Грузинской Мечты" Георгия Гахария. Последняя смогла укрепить свой имидж как третьей силы, "альтернативы" ГМ и ЕНД, обеспечив себе места при минимальных затратах ресурсов.Однако оппозиция традиционно осталась недовольна итогами выборов и отказалась участвовать в работе нового парламента, что фактически предоставило "Грузинской мечте" возможность беспрепятственно принимать решения. Это также позволило правящей партии избрать Михаила Кавелашвили шестым президентом Грузии, так как она контролировала большинство в Избирательной коллегии. Протесты против результатов выборов не нашли широкой поддержки среди населения, что подчеркнуло суровую политическую реальность Грузии: в стране отсутствует активная поддержка оппозиции, но сохраняется общее недовольство решениями власти.Жизнь без политики Несмотря на бурлящую политическую жизнь в стране, ее экономическую составляющую ни поляризация, ни акции протеста и даже выборы не затронули. Страна смогла сохранить финансовую стабильность. Налицо были рост туризма и экономики, а также стабильность национальной валюты Грузии (лари). Грузия достигла двухзначного годового роста ВВП, рекордных доходов от туризма, сохранив низкую инфляцию. Стабильная экономика позволила стране активно развивать свою роль в экономическом мире как надежного коридора между западом и востоком.Международные резервы Нацбанка Грузии начали расти – новая статистика >>Еще более укрепило эту роль и заинтересованность Китая в строительстве глубоководного порта в Грузии Анаклия, и открытие автомобильного пути по Среднему коридору, а также развитие его железнодорожной составляющей.Также Грузия уже предприняла немаловажный шаг для обеспечения стабильности транзита не только с запада на восток, но и с севера на юг, начав строительство безопасного и постоянно открытого пути к границе России. Рекордно длинный объездной тоннель Квешети-Коби позволит транзитным грузам не обращать внимание на переменчивую погоду в горах. Активно развивается и бизнес в Грузии – в стране активно регистрируются новые компании, идет развитие существующих сфер и создаются новые предприятия. То, что объединяет Грузию Как показал 2024 год, Грузия – страна не только разрывающаяся по каким-то темам, но и государство, которое может внезапно объединиться вокруг одного события – радостного или горестного. Таковым в этом году стал футбол.Впервые в современной истории сборная Грузии по футболу не только прошла в чемпионат Европы и дошла до четвертьфинала. Это достижение стало кульминацией многолетней работы над развитием футбола в стране и объектом всеобщей радости, переживаний. В дни футбола забывались и акции протеста, и разногласия, а зачастую разрозненное общество превращалось в единого ярого болельщика своей страны. Празднование побед и всеобщее ликование длились ночами, а чествование сборной превратилось в национальный праздник. Все забыли обо всем.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram >>

https://sputnik-georgia.ru/20240801/registratsiya-inoagentov-nachalas-v-gruzii-289273446.html

https://sputnik-georgia.ru/20231018/impichment-prezidenta-gruzii-provalilsya---zurabishvili-ostaetsya-na-svoem-postu-283407573.html

https://sputnik-georgia.ru/20241027/partiya-eks-premera-gakhariya-prisoedinitsya-k-narodnomu-protestu-a-ne-partiynomu-290615399.html

https://sputnik-georgia.ru/20241017/kogda-kitayskiy-konsortsium-stanet-investorom-porta-v-anakliya-v-gruzii-290405437.html

https://sputnik-georgia.ru/20250103/proverka-na-patriotizm-futbol-i-politika-v-gruzii-291539545.html

сша

китай

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

грузия, сша, китай, саломе зурабишвили , политика, футбол, грузия на евро-2024, европа, россия, экономика, общество