Скандальная реформа образования, важные визиты и борьба с нелегалами – Грузия за неделю

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Скандальная реформа образования Новая волна анонсированной правительством реформы высшего образования спровоцировала на этой неделе новый виток протестов и горячих обсуждений в социальных сетях. Еще в начале недели власти все-таки учли протест профессоров и студентов двух старейших вузов в Грузии и отменили свое решение о слиянии Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета. Однако уже в конце этой же недели стало известно, что, несмотря на отмену решения о слиянии, университеты все же ждут перемены. В частности, правительство Грузии приняло решение сократить на 90% программы в государственном университете Ильи ("Илиауни") и в Сухумском государственном университете, а четыре государственных университета в регионах сделать узкопрофильными. Что касается Грузинского технического университета, оттуда будут убраны все гуманитарные и аграрные направления, и вуз станет "чисто техническим". Кроме того, сократилось число мест на ряд гуманитарных профессий, но выросло – на обучение таким специальностям, как бизнес-администрирование и компьютерные технологии, физика, химия, математика, картвелология, энергетика и строительство. Все это вызвало недовольство профессоров и студентов. И в интернете, несмотря на уверения правительства, что "никто не будет уволен", активно обсуждается вопрос увольнения профессоров и понижения их в статусе. Новый этап борьбы с нелегалами Еще одной обсуждаемой темой уходящей недели стала анонсированная премьер-министром Грузии борьба с нелегальной миграцией. В МВД назвали цифру нелегалов, находящихся на данный момент в стране, чье выдворение произойдет до конца года, – от 3,5 тысячи до 4 тысяч человек. Кто попадет под категорию "нелегалов", на данный момент в правительстве Грузии не уточняют, но указывают, что поблажек иностранным гражданам, нарушающим правила нахождения в стране, больше не будет. При этом анонсированная борьба с нелегальной миграцией совпала с предстоящим введением в Грузии разрешений на работу для иностранных граждан, в том числе для тех, кто работает в Грузии как индивидуальные предприниматели, а также запрета на работу в стране иностранцев по ряду профессий. Новшества для Грузии Правительство Грузии планирует запретить ввоз в страну автомобилей старше шести лет, за исключением электромобилей. Это новшество уже вызвало критику у бизнес-сектора, который опасается снижения продаж на авторынке страны и реэкспорта автомобилей. Другой обсуждаемой темой, разделившей общество на две стороны, стал анонс запрета пластиковых упаковок для пищевых продуктов, а также пластиковых бутылок. Сторонники запрета отмечают серьезный вред пластика и его негативное влияние на экологическое положение, а вот вторая сторона ожидает дополнительного повышения стоимости продуктов из-за более дорогой упаковки. Новая жизнь старой темы Вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук на этой неделе заявил, что ведется работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе, в том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Россией и Грузией через территорию Абхазии. Власти Грузии в ответ опровергли вероятность прорыва в этом направлении. В частности, председатель парламента Грузии заявил, что условием для возобновления железнодорожного сообщения между странами является восстановление территориальной целостности Грузии. Между тем Бюро "Совета старейшин Самегрело" обратилось к правительству Грузии с рядом инициатив. В числе предложений – восстановление прямого диалога с РФ, возобновление железнодорожного сообщения через Абхазию, исключение из Конституции пункта о стремлении Грузии к вступлению в НАТО и ЕС, а также присоединение страны к Союзному государству России и Беларуси. Как заявил в беседе с Sputnik Грузия глава "Совета старейшин Самегрело", экс-депутат парламента Грузии Фридон Инджия, диалог необходим для обсуждения ряда важных тем, таких как восстановление железнодорожного и автомобильного сообщения с Россией через участок Абхазии. Важный визит Уходящая неделя ознаменовалась и знаковым для Грузии визитом. Страну посетил президент Хорватии Зоран Миланович. Несмотря на то, что страны установили дипломатические отношения еще в 1993 году, до последнего времени Грузия и Хорватия тесно не сотрудничали. Именно углубление отношений и вопросы возможного расширения сотрудничества стали главной темой визита Милановича в Тбилиси. Однако самым знаковым стало его заявление, сделанное после встречи с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили в Тбилиси, когда президент Хорватии резко раскритиковал партнеров по Европейскому союзу. Миланович назвал "безумием" отсутствие визитов в Грузию глав стран ЕС и назвал свой визит "демонстрацией солидарности с Грузией". Также, по его словам, обвинения властей Грузии в пророссийской позиции являются моральным шантажом со стороны отдельных стран ЕС. А между тем Внешнеторговый оборот Грузии в январе 2026 года сократился на 24,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1,6 миллиарда долларов. За отчетный период в страну импортировали продукцию примерно на 1,1 миллиарда долларов, что на 34,5% меньше данных за январь 2025 года. Экспорт составил 480,4 миллиона долларов, что на 19% больше по сравнению с январем 2025 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

