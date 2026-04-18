Визиты в Стамбул и Вашингтон, продажа Liberty Bank и "Ревизор" от ЕС – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 18.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-18T19:20+0400

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия.Сделка недели Грузинский "Базисбанк", входящий в китайский холдинг Hualing, на этой неделе, после получения соответствующих согласований от регулятора, успешно завершил сделку по приобретению Liberty Bank и стал владельцем 95,99% его акций.Отмечается, что на данном этапе оба банка продолжают работать в обычном режиме и независимо друг от друга. Напомним, Liberty Bank по 31 декабря 2029 года является контрактором государства и выдает пенсии и социальную помощь гражданам страны. Главный визит Важным политическим событием недели стал визит премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Турцию. Глава грузинского правительства принял участие в V Анталийском дипломатическом форуме, прошедшем под девизом "Формируя завтрашний день, управляя неопределенностью". В центре обсуждения были геополитическая напряженность, изменение баланса сил, кризис многосторонних механизмов и поиск более устойчивой модели международного взаимодействия. На форуме Кобахидзе сделал акцент на то, что Грузия на протяжении многих лет доказывала, что является надежным мостом между Европой и Азией, и правительство сделает все возможное для укрепления связности и сегодня. По словам премьера, в нынешних условиях, когда торговые пути сталкиваются с особыми трудностями, Грузия "может предложить своим партнерам различные услуги в разных частях света". Укрепление связей с США Укрепление сотрудничества в сфере образования между Грузией и США и реализацию совместных программ обсудил министр образования, науки и по делам молодежи Грузии Гиви Миканадзе во время рабочего визита в Вашингтон. В частности, Миканадзе ознакомил американскую сторону с текущими реформами в системе образования Грузии и планируемыми инициативами. Отдельно обсуждалась программа Фулбрайта и возможность ее расширения. Также была подчеркнута важность сотрудничества грузинских и американских университетов и совместных программ двойных дипломов, которые, по словам министра, особенно важны для развития человеческого капитала и рабочей силы в Грузии. Скандал недели На этой неделе в Грузии разгорелся скандал, связанный с будущими планами оппозиции. По информации телеканала "Имеди", революционный сценарий для грузинской оппозиции на этот раз якобы разрабатывает один из лидеров "Пражского центра гражданского общества" Игорь Блажевич. Кроме того, Служба государственной безопасности Грузии, по данным СМИ, располагает информацией о планируемых и находящихся в подготовке беспорядках в стране, в том числе на основе данных иностранных партнеров, и осуществляет соответствующее правовое реагирование. В оппозиции подобную информацию отрицают, а оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" и вовсе потребовал от телеканала "Имеди" извинений за распространение фейков и обратился с жалобой в Национальную комиссию по коммуникациям. "Ревизор" от ЕС На этой неделе в Грузии побывал комиссар по правам человека Совета Европы Майкл О’Флаэрти, который встретился как с представителями гражданского общества, так и государственных органов. На встрече с представителями власти акцент был сделан на сотрудничестве Грузии и Совета Европы, а также на реализации плана действий в области прав человека на 2024-2026 годы. Комиссар получил информацию о текущих расследованиях и ситуации с защитой прав человека как от государственных органов, так и от НПО. Работа комиссии по ценам Временная парламентская комиссия по изучению структуры ценообразования на продовольственные товары, лекарства и топливо в Грузии завершила опросы в рамках своей работы и теперь будет готовить отчет. По словам главы комиссии Шоты Берекашвили, они активно работают над планом и подготовят заключение с конкретными рекомендациями, шагами и структурными изменениями, которые в конечном итоге должны "сделать сектор более конкурентоспособным и эффективным". По словам Берекашвили, комиссия представит систему, которая сразу же скажется на рынке цен. Также ожидается, что будет представлен план на среднесрочную перспективу о том, как трансформировать сектор так, чтобы он работал эффективно и не создавал дополнительных затрат, и как внедрить в стране эффективную систему мониторинга. Новшество недели Лица, которые разбили виноградник до 1 мая 2026 года и еще не зарегистрировали его в единой базе данных кадастра виноградников, должны официально зарегистрироваться в соответствующем муниципалитете до вышеуказанного срока. После 1 мая выращивание винограда в коммерческих целях будет возможно только с предварительного согласия Национального агентства вина. В противном случае лицо, произвольно выращивающее виноград, не сможет продавать выращенный виноград или произведенное вино в коммерческих целях. Агентство будет выдавать разрешения на выращивание винограда бесплатно. Как отметило ведомство, к 1 мая этого года будет разработан соответствующий нормативный акт, определяющий перечень документов и процедуры, необходимые для получения разрешения на выращивание винограда. А между тем Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2026 года вырос на 14,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 898,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии. По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США, а второе место заняла Италия. В январе-марте 2026 года из России перечислено 107,7 миллиона долларов – 12% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из РФ в первом квартале 2026 года поступило денежных переводов на 15,1% больше, чем за тот же период 2025 года.

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

