https://sputnik-georgia.ru/20260620/vazhnye-vizity-korruptsionnyy-skandal-i-raznoglasiya-v-oppozitsii--gruziya-za-nedelyu-299250587.html

Важные визиты, коррупционный скандал и разногласия в оппозиции – Грузия за неделю

Важные визиты, коррупционный скандал и разногласия в оппозиции – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя вновь оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 20.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-20T20:21+0400

2026-06-20T20:21+0400

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Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Сербия в приоритете На этой неделе ключевым событием стал первый в истории независимой Грузии визит президента Сербии Александра Вучича в Тбилиси. В ходе этого события самой главной стала новость о скором подписании между странами соглашения о свободной торговле и договоренность о развитии транспортно-логистических связей. Вучич, в частности, посоветовал европейским странам брать пример с Грузии с точки зрения развития экономики и туризма. В свою очередь грузинский премьер Ираклий Кобахидзе отметил, что визит президента Сербии в Грузию перевел отношения двух государств на новый уровень, и теперь страны будут укреплять сотрудничество. Стороны также обсудили взаимное открытие посольств в Тбилиси и Белграде.Курс на Восток Вторым знаменательным событием недели стал визит премьер-министра Грузии в Таджикистан на фоне укрепления отношений со странами Центральной Азии. По итогам визита стороны высказали заинтересованность в политических контактах на всех уровнях и необходимости активизации работы парламентской группы дружбы "Таджикистан – Грузия". Также страны подтвердили готовность к всестороннему углублению сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной, транспортно-транзитной и аграрной сферах, укреплению взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ и других международных организаций для обеспечения мира, стабильности и безопасности. Кроме того, страны обсудили возможности прямого регулярного авиасообщения и развития торговых отношений. По итогам визита министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила о налаживании отношений со странами Центральной Азии как о приоритете внешней политики. Громкий коррупционный скандал Антикоррупционный департамент Службы государственной безопасности Грузии на этой неделе привлек к уголовной ответственности бывшего генерального директора АО "Грузинская железная дорога" Давида Перадзе и еще семерых человек по делу о присвоении крупной суммы денег – в общей сложности 17,8 млн лари. По версии следствия, в 2019 году на то время гендиректор "Грузинской железной дороги" Перадзе с целью мошеннического завладения имуществом акционерного общества создал организованную преступную группу со структурированной системой действий. Речь шла о незаконной продаже черного метала, принадлежащего железной дороге, и последующем отмывании денег. Посол на ковре МИД Посла Великобритании Гарета Уорда на этой неделе пригласили в грузинский МИД для обсуждения вопроса соблюдения Грузией международных санкций. Первый заместитель главы МИД Георгий Зурабашвили на встрече с послом выразил обеспокоенность упоминанием страны в заявлении британского посольства по поводу санкционированного судна SILVAR (IMO 9291262). В частности, в заявлении посольства отмечено, что судно является частью теневого флота и находилось в начале года в порту Грузии. По мнению МИД, такое упоминание страны "направлено на формирование ложных представлений и нанесение ущерба интересам Грузии". В МИД отметили, что на момент захода и работы судна в Грузии в отношении него не действовали международные санкции. Судно имело действующий класс британского регистра Lloyd's Register и осуществляло рейсы через порты Европы, Азии и Африки, в том числе Мальту, Данию, Египет, Малайзию, Индию и Китай. Спорное заявление ЕС Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос допустила, что новые страны-члены ЕС на начальном этапе могут быть лишены права вето. Ранее Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург предложили временно ограничить право голоса для новых членов Евросоюза. В Грузии такой знак посчитали тревожным. Как заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, идея предоставить будущим членам Евросоюза меньше прав, чем действующим государствам союза, означает "отход от принципа равенства и ведет к появлению в ЕС стран разных категорий". По его мнению, подобные тенденции свидетельствуют о том, что лозунг ЕС "Единство в многообразии" постепенно уступает место требованию "следовать генеральной линии". Скандал в оппозиции Неспокойно на этой неделе было и в одной из ведущих оппозиционных партий "Единое национальное движение". Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, основавший ЕНД, опубликовал пост в соцсети, в котором сообщил, что его кандидатом на пост председателя партии является известная телеведущая Нанука Жоржолиани. Ранее Саакашвили также заявил о ее присоединении к команде для проведения радикальных реформ и обновления партии, подчеркнув необходимость превращения ЕНД в "народную организацию", открытую для всех граждан. В самом "Нацдвижении" оказалось много недовольных решением Саакашвили, которые заявили, что "именно такие решения привели к проблемам в работе партии, в том числе к финансовым затруднениям и недоверию электората". В данный момент критикующие решение Саакашвили члены партии покидать политическое движение не собираются. Как видно, решающими станут скорые выборы председателя ЕНД. А между тем Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, осталась в Грузии неизменной – на уровне 8,25%, такое решение принял Национальный банк на этой неделе. Решение было обусловлено текущей макроэкономической ситуацией, сценариями развития событий и оценкой рисков вероятного роста цен.В частности, Нацбанк предполагает, что инфляция продолжит свою нисходящую тенденцию со второго квартала 2026 года и составит в среднем 4,9% в 2026 году, а в среднесрочной перспективе постепенно вернется к целевому показателю. По информации регулятора, годовая инфляция в мае составила 5,7%. А рост инфляции по сравнению с целевым показателем в 3% в значительной степени обусловлен существенным повышением цен на энергоносители. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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обзоры, политика, грузия, аналитика, таджикистан, тбилиси, сербия, михаил саакашвили, александр вучич, ираклий кобахидзе, оон, грузинская железная дорога