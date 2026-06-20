https://sputnik-georgia.ru/20260620/vazhnye-vizity-korruptsionnyy-skandal-i-raznoglasiya-v-oppozitsii--gruziya-za-nedelyu-299250587.html
Важные визиты, коррупционный скандал и разногласия в оппозиции – Грузия за неделю
Важные визиты, коррупционный скандал и разногласия в оппозиции – Грузия за неделю
Sputnik Грузия
Уходящая неделя вновь оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 20.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-20T20:21+0400
2026-06-20T20:21+0400
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Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Сербия в приоритете На этой неделе ключевым событием стал первый в истории независимой Грузии визит президента Сербии Александра Вучича в Тбилиси. В ходе этого события самой главной стала новость о скором подписании между странами соглашения о свободной торговле и договоренность о развитии транспортно-логистических связей. Вучич, в частности, посоветовал европейским странам брать пример с Грузии с точки зрения развития экономики и туризма. В свою очередь грузинский премьер Ираклий Кобахидзе отметил, что визит президента Сербии в Грузию перевел отношения двух государств на новый уровень, и теперь страны будут укреплять сотрудничество. Стороны также обсудили взаимное открытие посольств в Тбилиси и Белграде.Курс на Восток Вторым знаменательным событием недели стал визит премьер-министра Грузии в Таджикистан на фоне укрепления отношений со странами Центральной Азии. По итогам визита стороны высказали заинтересованность в политических контактах на всех уровнях и необходимости активизации работы парламентской группы дружбы "Таджикистан – Грузия". Также страны подтвердили готовность к всестороннему углублению сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной, транспортно-транзитной и аграрной сферах, укреплению взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ и других международных организаций для обеспечения мира, стабильности и безопасности. Кроме того, страны обсудили возможности прямого регулярного авиасообщения и развития торговых отношений. По итогам визита министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила о налаживании отношений со странами Центральной Азии как о приоритете внешней политики. Громкий коррупционный скандал Антикоррупционный департамент Службы государственной безопасности Грузии на этой неделе привлек к уголовной ответственности бывшего генерального директора АО "Грузинская железная дорога" Давида Перадзе и еще семерых человек по делу о присвоении крупной суммы денег – в общей сложности 17,8 млн лари. По версии следствия, в 2019 году на то время гендиректор "Грузинской железной дороги" Перадзе с целью мошеннического завладения имуществом акционерного общества создал организованную преступную группу со структурированной системой действий. Речь шла о незаконной продаже черного метала, принадлежащего железной дороге, и последующем отмывании денег. Посол на ковре МИД Посла Великобритании Гарета Уорда на этой неделе пригласили в грузинский МИД для обсуждения вопроса соблюдения Грузией международных санкций. Первый заместитель главы МИД Георгий Зурабашвили на встрече с послом выразил обеспокоенность упоминанием страны в заявлении британского посольства по поводу санкционированного судна SILVAR (IMO 9291262). В частности, в заявлении посольства отмечено, что судно является частью теневого флота и находилось в начале года в порту Грузии. По мнению МИД, такое упоминание страны "направлено на формирование ложных представлений и нанесение ущерба интересам Грузии". В МИД отметили, что на момент захода и работы судна в Грузии в отношении него не действовали международные санкции. Судно имело действующий класс британского регистра Lloyd's Register и осуществляло рейсы через порты Европы, Азии и Африки, в том числе Мальту, Данию, Египет, Малайзию, Индию и Китай. Спорное заявление ЕС Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос допустила, что новые страны-члены ЕС на начальном этапе могут быть лишены права вето. Ранее Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург предложили временно ограничить право голоса для новых членов Евросоюза. В Грузии такой знак посчитали тревожным. Как заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, идея предоставить будущим членам Евросоюза меньше прав, чем действующим государствам союза, означает "отход от принципа равенства и ведет к появлению в ЕС стран разных категорий". По его мнению, подобные тенденции свидетельствуют о том, что лозунг ЕС "Единство в многообразии" постепенно уступает место требованию "следовать генеральной линии". Скандал в оппозиции Неспокойно на этой неделе было и в одной из ведущих оппозиционных партий "Единое национальное движение". Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, основавший ЕНД, опубликовал пост в соцсети, в котором сообщил, что его кандидатом на пост председателя партии является известная телеведущая Нанука Жоржолиани. Ранее Саакашвили также заявил о ее присоединении к команде для проведения радикальных реформ и обновления партии, подчеркнув необходимость превращения ЕНД в "народную организацию", открытую для всех граждан. В самом "Нацдвижении" оказалось много недовольных решением Саакашвили, которые заявили, что "именно такие решения привели к проблемам в работе партии, в том числе к финансовым затруднениям и недоверию электората". В данный момент критикующие решение Саакашвили члены партии покидать политическое движение не собираются. Как видно, решающими станут скорые выборы председателя ЕНД. А между тем Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, осталась в Грузии неизменной – на уровне 8,25%, такое решение принял Национальный банк на этой неделе. Решение было обусловлено текущей макроэкономической ситуацией, сценариями развития событий и оценкой рисков вероятного роста цен.В частности, Нацбанк предполагает, что инфляция продолжит свою нисходящую тенденцию со второго квартала 2026 года и составит в среднем 4,9% в 2026 году, а в среднесрочной перспективе постепенно вернется к целевому показателю. По информации регулятора, годовая инфляция в мае составила 5,7%. А рост инфляции по сравнению с целевым показателем в 3% в значительной степени обусловлен существенным повышением цен на энергоносители. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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обзоры, политика, грузия, аналитика, таджикистан, тбилиси, сербия, михаил саакашвили, александр вучич, ираклий кобахидзе, оон, грузинская железная дорога
обзоры, политика, грузия, аналитика, таджикистан, тбилиси, сербия, михаил саакашвили, александр вучич, ираклий кобахидзе, оон, грузинская железная дорога
Важные визиты, коррупционный скандал и разногласия в оппозиции – Грузия за неделю
Уходящая неделя вновь оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия
.
На этой неделе ключевым событием стал первый в истории независимой Грузии визит президента Сербии Александра Вучича в Тбилиси.
В ходе этого события самой главной стала новость о скором подписании между странами соглашения о свободной торговле и договоренность о развитии транспортно-логистических связей.
Вучич, в частности, посоветовал европейским странам брать пример с Грузии с точки зрения развития экономики и туризма.
В свою очередь грузинский премьер Ираклий Кобахидзе отметил, что визит президента Сербии в Грузию перевел отношения двух государств на новый уровень, и теперь страны будут укреплять сотрудничество. Стороны также обсудили взаимное открытие посольств в Тбилиси и Белграде.
Вторым знаменательным событием недели стал визит премьер-министра Грузии в Таджикистан на фоне укрепления отношений со странами Центральной Азии.
По итогам визита стороны высказали заинтересованность в политических контактах на всех уровнях и необходимости активизации работы парламентской группы дружбы "Таджикистан – Грузия".
Также страны подтвердили готовность к всестороннему углублению сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной, транспортно-транзитной и аграрной сферах, укреплению взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ и других международных организаций для обеспечения мира, стабильности и безопасности.
Кроме того, страны обсудили возможности прямого регулярного авиасообщения и развития торговых отношений. По итогам визита министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила о налаживании отношений со странами Центральной Азии как о приоритете внешней политики.
Громкий коррупционный скандал
Антикоррупционный департамент Службы государственной безопасности Грузии на этой неделе привлек к уголовной ответственности бывшего генерального директора АО "Грузинская железная дорога" Давида Перадзе и еще семерых человек по делу о присвоении крупной суммы денег – в общей сложности 17,8 млн лари.
По версии следствия, в 2019 году на то время гендиректор "Грузинской железной дороги" Перадзе с целью мошеннического завладения имуществом акционерного общества создал организованную преступную группу со структурированной системой действий.
Речь шла о незаконной продаже черного метала, принадлежащего железной дороге, и последующем отмывании денег.
Посла Великобритании Гарета Уорда на этой неделе пригласили в грузинский МИД для обсуждения вопроса соблюдения Грузией международных санкций.
Первый заместитель главы МИД Георгий Зурабашвили на встрече с послом выразил обеспокоенность упоминанием страны в заявлении британского посольства по поводу санкционированного судна SILVAR (IMO 9291262).
В частности, в заявлении посольства отмечено, что судно является частью теневого флота и находилось в начале года в порту Грузии. По мнению МИД, такое упоминание страны "направлено на формирование ложных представлений и нанесение ущерба интересам Грузии".
В МИД отметили, что на момент захода и работы судна в Грузии в отношении него не действовали международные санкции. Судно имело действующий класс британского регистра Lloyd's Register и осуществляло рейсы через порты Европы, Азии и Африки, в том числе Мальту, Данию, Египет, Малайзию, Индию и Китай.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос допустила, что новые страны-члены ЕС на начальном этапе могут быть лишены права вето. Ранее Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург предложили временно ограничить право голоса для новых членов Евросоюза.
В Грузии такой знак посчитали тревожным. Как заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, идея предоставить будущим членам Евросоюза меньше прав, чем действующим государствам союза, означает "отход от принципа равенства и ведет к появлению в ЕС стран разных категорий".
По его мнению, подобные тенденции свидетельствуют о том, что лозунг ЕС "Единство в многообразии" постепенно уступает место требованию "следовать генеральной линии".
Неспокойно на этой неделе было и в одной из ведущих оппозиционных партий "Единое национальное движение".
Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, основавший ЕНД, опубликовал пост в соцсети, в котором сообщил, что его кандидатом на пост председателя партии является известная телеведущая Нанука Жоржолиани.
Ранее Саакашвили также заявил о ее присоединении к команде для проведения радикальных реформ и обновления партии, подчеркнув необходимость превращения ЕНД в "народную организацию", открытую для всех граждан.
В самом "Нацдвижении" оказалось много недовольных решением Саакашвили, которые заявили, что "именно такие решения привели к проблемам в работе партии, в том числе к финансовым затруднениям и недоверию электората".
В данный момент критикующие решение Саакашвили члены партии покидать политическое движение не собираются. Как видно, решающими станут скорые выборы председателя ЕНД.
Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, осталась в Грузии неизменной – на уровне 8,25%, такое решение принял Национальный банк на этой неделе.
Решение было обусловлено текущей макроэкономической ситуацией, сценариями развития событий и оценкой рисков вероятного роста цен.
В частности, Нацбанк предполагает, что инфляция продолжит свою нисходящую тенденцию со второго квартала 2026 года и составит в среднем 4,9% в 2026 году, а в среднесрочной перспективе постепенно вернется к целевому показателю.
По информации регулятора, годовая инфляция в мае составила 5,7%. А рост инфляции по сравнению с целевым показателем в 3% в значительной степени обусловлен существенным повышением цен на энергоносители.