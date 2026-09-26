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Грузия в ООН, достижения в экономике, новые связи и встречи в Китае – Грузия за неделю

Грузия в ООН, достижения в экономике, новые связи и встречи в Китае – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя вновь оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 26.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-26T19:30+0400

2026-09-26T19:30+0400

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Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Выступление с высокой трибуны Ключевым событием уходящей недели стал визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в США и его выступление в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН. Главным посылом для международных партнеров стало послание о том, что Грузия выбирает свой путь, "несмотря на испытания". Премьер также указал на роль Южного Кавказа и отметил, что правительство Грузии видит "реальную возможность начать с чистого листа строительство более мирного и взаимосвязанного региона, что отвечает общему стремлению – создать лучшее будущее". При этом, в отличие от предыдущих лет, грузинский премьер-министр не упоминал о стремлении страны стать частью Европы и ЕС, сделав акцент только на сотрудничестве в глобальных экономических проектах и в рамках ООН. "Грузия вновь выражает готовность продолжать отношения со всеми международными партнерами, которые готовы работать с нами на основе взаимного уважения и суверенного равенства", – сказал Кобахидзе в ООН. Помимо выступления в рамках Генассамблеи ООН, премьер-министр Грузии также провел двусторонние встречи с руководством ОНН, Совета Европы и главами соседних государств. Отношения с Европой А пока премьер-министр Грузии пытался донести до мира позицию Грузии в Нью-Йорке, председатель парламента страны Шалва Папуашвили отправился в небольшое европейское турне. Правда, контакты спикера грузинского парламента ограничились лишь встречами на уровне парламентов Бельгии и Люксембурга. При этом в Брюсселе Папуашвили обрушился с резкой критикой на Европейский союз. "Важно, чтобы государства-члены сотрудничали с институтами Европейского союза, и уверили институты ЕС, что ответы кроются не в конфронтации, а всегда в диалоге, – заявил там он. – Необходимо, чтобы Брюссель вернулся к диалогу. Мы всегда выражали готовность к этому". Новые дипломатические связи Еще одним знаковым для Грузии событием на этой неделе стало установление дипломатических отношений с Науру. Соответствующий документ подписали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Науру Дэвид Адеанг в Нью-Йорке. Науру – 184-я страна, с которой Грузия установила дипломатические отношения. Ранее республика отозвала признание независимости Абхазии и Цхинвальского региона. Укрепление отношений с Китаем На этой неделе Грузия также сделала еще один шаг для укрепления отношений с Китаем. В частности, министр экономики Мариам Квривишвили приняла участие в Глобальном форуме по устойчивому транспорту в Китае, где выступила с речью, посвященной Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Наряду с этим Грузия и Китай обсудили возможность создания совместной рабочей группы для эффективной координации в сфере транспорта, которая объединит профильные ведомства и организации по направлениям железнодорожного, морского, автомобильного транспорта и гражданской авиации. Также в Китае обсуждался вопрос расширения прямого авиасообщения между Грузией и Китаем. А именно речь шла о возможностях развития прямых рейсов по направлениям Тбилиси – Пекин и Тбилиси – Гуанчжоу. В целях содействия дальнейшему развитию прямого авиасообщения стороны согласились, что сотрудничество между соответствующими ведомствами гражданской авиации Грузии и Китая будет продолжено. Достижения в экономике На этой неделе сразу два международных финансовых института – Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития – приняли решение улучшить свои прогнозы по росту экономики Грузии. Азиатский банк развития повысил прогноз роста экономики Грузии на 2026 год с 5,5 до 6,3%, а ЕБРР – с 6% до 6,5%. По мнению обоих международных банков, экономический рост Грузии превзошел ожидания "благодаря сильному росту в секторе услуг, потреблении и экспорте, и эта тенденция сохранится, даже несмотря на негативное положение на топливном рынке". Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", средний показатель реального роста ВВП в июле 2026 года составил 8%, а средний показатель реального роста экономики в январе-июле 2026 года – 7,9%. Для сравнения: экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%. Концерт как повод для скандала Еще одной обсуждаемой темой в Грузии стал концерт грузинского музыканта Kordz, запланированный на 26 сентября в рамках фестиваля Kamara при поддержке Евросоюза, Датского культурного института и Дома искусства. Kordz – сценическое имя грузинского музыканта и диджея Александра Кордзая, известного своими электронными и экспериментальными работами. В декабре 2024 года Kordz выпустил трек AntiGeorgianDreamAnthem, созданный на основе протестной кричалки против "Грузинской мечты". Композиция получила распространение на акциях протеста, став одним из музыкальных мотивов протестного движения. Именно эта композиция и стала поводом резкой критики представителей правящей партии "Грузинская мечта", и против музыканта в социальных сетях развернулась целая кампания. Представители провластных СМИ потребовали от посла ЕС в Грузии Павла Герчинского ответ: разделяет ли Евросоюз ответственность за высказывания музыканта в адрес грузинского народа? Посол, правда, ответа не дал, но посольство ЕС в Грузии распространило заявление, согласно которому концерт исполнителя Kordz был отменен "из соображений безопасности". В итоге отмена концерта Kordz стала поводом для оппозиции обвинить власти в цензуре и в преследовании "неугодных исполнителей". А между тем Правительство Грузии на этой неделе скорректировало правила госзакупок излишков винограда на сезон ртвели 2026 года, обновив цены. Об этом официально заявил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла. По его словам, цена на виноград в Грузии в 2026 году будет зависеть от его качества, и, вместо субсидирования, государство станет гарантом покупки излишков урожая у фермеров. Так, излишки винограда в ходе ртвели в 2026 году, которые не купит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем".Государство определило закупочные цены, исходя из содержания сахара. Высококондиционный виноград: при сахаристости выше 20% для "саперави" – 1,50 лари; выше 19% для "ркацители" и всех остальных сортов винограда – 1,30 лари. Низкокондиционный виноград: от 16 до 20% для "саперави" – 1 лари; от 16 до 19% для "ркацители" и все остальных сортов винограда – 0,90 лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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обзоры, политика, грузия, китай, нью-йорк, европа, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, мариам квривишвили, оон, совет европы