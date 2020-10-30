Большой день: все, что надо знать о выборах в парламент Грузии 2020

Уже завтра, 31 октября, ровно в 08:00, в Грузии и за ее пределами откроются избирательные участки и граждане страны смогут выбрать парламент десятого созыва

Эти парламентские выборы для Грузии по счету 11 и третьи, когда партия, получившая большинство мест в парламенте страны, получит абсолютную власть в условиях парламентской республики.

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Избирается парламент страны последний раз по смешанной системе, где из 150 мест в парламенте 120 распределяются в результате голосования по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной. Уже следующие выборы в Грузии в 2024 году пройдут только по пропорциональной системе.

При этом граждане Грузии за границей будут голосовать уже на этих выборах только по пропорциональной системе, а граждане, живущие в стране, - по смешанной.

Проходной барьер для партий составит 1%, для блоков же – столько процентов, сколько партий входит в блок. Что касается мажоритарных выборов, то тут выигрывает тот кандидат, который наберет в своем округе более 50% голосов пришедших на выборы избирателей.

На проведение выборов государство выделило 42,8 миллиона лари, еще 23 миллиона потратили партии из своих средств.

Пандемия коронавируса

В этом году выборы в Грузии проходят в необычных условиях - при мировой пандемии.

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С начала пандемии к 30 октября общее число заболевших составило 37 262 человека, из них 19 810 выздоровели, 285 пациентов скончались.

С учетом сложившейся ситуации выборы будут проходить при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели придут на участки в масках, а члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ пройдут термоскрининг до того, как попасть на участок, и во время голосования будут в перчатках, масках и щитах.

Кроме того, из-за пандемии изменился и принцип формирования избирательных комиссий, в случае выбывания из процесса кого-то из семи обязательных членов, комиссия продолжит работу в составе спецгруппы.

При этом, весь процесс голосования будет прямым, никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.

Участки

К парламентским выборам в Грузии откроются 3 852 участка, из которых 895 оборудованы пандусами, а 239 адаптированы для лиц с ОВЗ.

Наибольшее число участков (202) откроется в округе Болниси, Дманиси, Тетрицкаро и Цалка, а наименьше (73) - в округе Кобулети и селе Махинджаури Хелвачаурского района.

За границей, в 38 странах мира, откроется 55 участков. Наибольшее число участков будет открыто в Греции, США и Турции.

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Кроме того, в Грузии на этих выборах будет 127 участков специально для больных коронавирусом либо находящихся на самоизоляции или карантине и 11 участков в тюрьмах Грузии.

Участковые комиссии

В участковых комиссиях Грузии работают 43 814 человек, из которых 21 926 назначены окружной комиссией, а 21 888 – четырьмя партиями.

Партия Статус Количество человек в комиссиях "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Правящая партия 10 950 "Единое национальное движение" Бывшая правящая партия 3 657 "Европейская Грузия" Оппозиционная партия 3 656 "Альянс патриотов" Оппозиционная партия 3 625

При этом 11,9% от всех участков возглавляют представители правящей партии.

Избиратели

Всего выбирать депутатов будут 3 526 023 избирателя, из которых 3 511 853 проживают в Грузии, а остальные 14 170 - за границей.

Почти треть всех избирателей страны (1 003 353) зарегистрировано в Тбилиси. Самый малочисленный округ - Амбролаури, Они, Цагери, Лентехи и Местия, где проживают 44 204 избирателя, а самый крупный - Глдани с 146 008 избирателями.

В 14 170 избирателей, находящихся за границей, входит и грузинский контингент миротворцев в Афганистане.

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Из числа избирателей, проживающих в Грузии, 1 882 257 женщины и 1 629 596 – мужчины.

Участники выборов

В выборах участвуют 55 партий, из которых семь объединены в два блока – "Сила в единстве" и "Стратегия Агмашенебели". В первом блоке объединены пять партий, а во втором – две.

Всего на 120 мест по пропорциональной системе от партий и блоков претендуют 6 880 кандидатов от партий, из которых 2 532 беспартийные. Конкурс составляет 57 человек на место.

За 30 мест по мажоритарной системе борются 485 кандидатов, из которых 149 в восьми округах в Тбилиси. Конкурс в Тбилиси составляет в среднем 18 человек на место, в регионах - 15 человек на место.

Наименьшее число кандидатов представлено в округе Амбролаури, Они, Цагери, Лентехи и Местия - всего 9 человек, а наибольшее в округе Сабуртало в Тбилиси – 24 человека.

Другие выборы

Помимо парламентских выборов 31 октября в Аджарии пройдут выборы в Верховный совет – местный законодательный орган.

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Также в этот день на 39 участках состоятся промежуточные выборы депутатов сакребуло (местные совещательные органы) в Тбилиси, Телави, Тетрицкаро и Они и на 254 участках внеочередные выборы мэров Каспи, Они, Харагаули, Терджола и Кутаиси.

Бюллетени

К выборам в Грузии, назначенным на 31 октября, будет напечатано 7 102 600 бюллетеней. Из них:

3 160 900 бюллетеней для выборов в парламент Грузии по пропорциональной системе

3 097 800 – для парламентских выборов по мажоритарной системе

584 000 - для выборов в Верховный совет Аджарии

40 1000 – для выборов депутатов сакребуло (райсоветы)

219 800 - для выборов мэров

В Грузии 213 участков получат бюллетени на грузинском и азербайджанском, а 135 – на грузинском и армянском.

Во всех бюллетенях указан список партий или кандидатов, пункта "против всех" не существует.

Агитация и День тишины

Агитация запрещена только в день выборов 31 декабря с 00:00 до 20:00. В это время запрещена любая политическая реклама или призывы проголосовать за ту или иную партию.

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При этом, партиям в течение всего "времени тишины" не запрещено призывать своих сторонников к активности на голосовании.

День голосования

Избирательные участки по всей территории Грузии откроются в 08:00. Голосование продлится до 20:00.

Принять участие в голосовании могут избиратели, находящиеся в списке избирателей – граждане Грузии от 18 лет.

Сотрудники полиции, СГБ и военные голосуют по месту жительства или по месту дислокации.

Больные коронавирусом, проходящие лечение на дому или в клиниках, а также находящиеся в зонах карантина и на самоизоляции будут голосовать на спецучастках.

Граждане, которые не могут выйти из дома из-за состояния здоровья, воспользуются переносной урной.

Впервые в этих выборах могут принять участие осужденные за тяжкие преступления, они будут голосовать в тюрьмах вместе с другими осужденными при условии наличия действующего удостоверения личности.

Процедура голосования

До голосования все избиратели, кроме больных коронавирусом, а также находящихся в зонах карантина и на самоизоляции, будут проходить процедуру маркирования.

Процедура маркирования избирателей – нанесение специальной бесцветной жидкости на ноготь, которая видна под ультрафиолетом- обязательная в Грузии в последние 10 лет.

До входа на участок всех избирателей Грузии проверяют на наличие маркировки, чтобы избиратель не смог проголосовать дважды.

Также на этих выборах все списки избирателей будут с фотографиями, предоставленными Агентством гражданского реестра, соответствующими фотографиям на удостоверении личности или паспорте.

Несмотря на то, что сам процесс голосования проходит в маске, каждый избиратель будет обязан дважды показать лицо – при проверке документов при входе на участок и при выдачи бюллетеней.

Получив бюллетень, избиратель проходит в кабину для голосования и делает свой выбор. После чего подходит к урне для голосования, кладет бюллетень в конверт и кидает в урну.

Безопасность

За безопасностью в день выборов будет следить МВД Грузии. Однако при этом полиция не будет иметь право находиться на территории участка либо рядом с ним.

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Туда полицейский сможет попасть только по вызову в случае реальной угрозы, после устранения которой он будет обязан покинуть территорию.

Кроме того, в радиусе 100 метров от участков запрещено находиться агитаторам любых партий.

Подсчет голосов

Подсчет голосов на избирательных участках начинается сразу же после завершения голосования - в 20:00.

Процедура следующая – члены комиссии снимают печать с урны для голосования, открывают ее и начинают считать голоса.

По итогам подсчета составляется протокол, который отправляется в окружную комиссию, и та после проверки загружает его на сайт Центральной избирательной комиссии.

Экзит-поллы

Сразу после закрытия избирательных участков в Грузии начнут публиковать экзит-поллы - итоги опросов избирателей, выходящих с участков.

На этот раз в Грузии опубликуют сразу четыре экзит-полла по заказу различных телекомпаний, три из которых проводят американские компании, а один – британская.

Так американская компания Public Opinion Strategies представит экзит-полл в эфире телеканала "Имеди", американская компания Ipsos - в эфире "Мтавари архи", британская компания Survation – в эфире телеканала "Рустави 2", а американская компания Edison Research – в эфире "Формула ТВ".

Экзит-поллы не имеют юридической силы, отражая лишь общую тенденцию выборов.

Подведение итогов выборов

Первые протоколы с участков начинают загружаться на сайт ЦИК к полуночи, а вот первые результаты появляются тогда, когда подсчитано – 2-5% всех участков по Грузии.

Окончательные итоги выборов подводятся не позднее 19 дня после дня голосования, после рассмотрения всех жалоб наблюдателей и решения судов.

Итоги пропорциональных выборов будут окончательными.

Что касается итогов мажоритарных выборов, то если в каком-то из округов ни один кандидат не сможет набрать более половины голосов избирателей, там назначат второй тур, в котором будет два кандидата с лучшими результатами. Второй тур проходит в третью субботу после дня выборов.

Итоги второго тура подводятся не позднее чем за 19 дней после дня голосования.

Недействительные выборы

Выборы считаются действительными при любой явке избирателей.

Выборы в Грузии проводятся заново, если ни одна партия не смогла преодолеть проходной барьер или если в более половины округов результаты выборов были признаны недействительными из-за нарушений.

Окончательное решение о недействительности выборов принимает суд.

Повторные парламентские выборы проводятся заново спустя две недели после признания результатов выборов недействительными. В них имеют право принять участие партии, набравшие на предыдущих выборах не менее 2% голосов.

Наблюдатели

За ходом выборов будут следить более 47 тысяч наблюдателей из 120 местных и 48 международных организаций. Из них:

46 941 местный наблюдатель

910 международных наблюдателей

Кроме того, следить за ходом голосования будут 80 819 представителей различных партий.

Наблюдатели имеют право находиться на избирательном участке в течение дня голосования и во время подсчетов голосов.

В случае нарушений избирательного процесса наблюдатели имеют право внести жалобу в комиссию. В случае, если комиссия не удовлетворит жалобу или не исправит нарушения, наблюдатели имеют право подать иск в суд.

Освещать процесс выборов в Грузии будет 5 971 работник 118 СМИ.