Что вступило в силу в Грузии с 1 января 2021 года: ТОП-10 новогодних новшеств

Часть новшеств готовилось давно и является частью реформ, проводимых правительством Грузии, а часть исходит из пандемии коронавируса, вызванного ею экономического кризиса

С 1 января в Грузии вступил в силу ряд новшеств, касающихся разных сфер: от новых тарифов до повышенных пенсий, от сельского хозяйства до защиты прав детей.

1. Пенсии продолжают расти

В этом году самый приятный сюрприз ждет пенсионеров – пенсии для возрастных пенсионеров снова вырастут и так будет каждый год.

Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для пенсионеров старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.

С 1 января пенсионеры до 70 лет будут получать пенсию в размере 240 лари, а старше 70 – 275 лари. На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам от 60 лет и мужчинам – от 65 лет.

2. Учителей оценили

С 1 января повышенную зарплату получит и часть учителей.

На 100 лари больше будут получать учителя государственных школ с полной рабочей нагрузкой.

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Повышение зарплаты учителям предусмотрено в рамках увеличения финансирования школ на 106 миллионов лари.

3. Новые компенсации безработным

С 1 января оставшиеся без официальной работы в период новой волны ограничений, которая началась 28 ноября, будут получать денежную компенсацию.

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Компенсация составит 200 лари и будет выдаваться в течение полугода.

Безработным не придется самим проходить регистрацию, информацию о потерявших работу предоставят их работодатели.

4. Повышенные тарифы

С 1 января 2021 года по всей Грузии вырастут тарифы на электроэнергию на 0,035 лари. Этот рост коснется как регионов, так и Тбилиси. При этом рост тарифа предусмотрен по всей тарифной сетке и не зависит от числа расходуемых киловатт.

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Правда в 2021 году платить по повышенному тарифу части населения не придется. Государство решило выплатить электрораспределительным компаниям разницу для тех, кто потребляет меньше всего электричества и таким образом платить этой части населения Грузии за электричество будет по старым ценам.

Кроме того, в Тбилиси, Рустави и Мцхета увеличится тариф на воду.

5. Экскурсии станут безопаснее

С 1 января 2021 года вступили в силу правила безопасности экскурсий, которые организовывают школы и детские сады.

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Теперь на экскурсию детей может везти только транспорт, прошедший техосмотр не более чем за полгода до поездки, а водители такого транспорта должны соответствовать конкретным критериям.

6. Новые стандарты выезда из Грузии

С 1 января входят ограничения для граждан Грузии на выезд из страны. Так гражданину Грузии теперь могут отказать во выезде или в выдаче паспорта если он находится в розыске, пользуется поддельными документами.

Также в выезде будет отказано едущим в страны Шенгенской зоны если они не представят паспорт, выданный менее 10 лет назад, до конца срока действия которого не менее 3 месяцев, документы о брони билетов обратно, бронь гостиницы в странах или согласие гражданина ЕС на размещение гражданина, а также информацию о местожительства, страховку и подтверждение финансовых возможностей.

7. Забота о лесах

С 1 января в Грузии вступает в силу Лесной кодекс, которые предполагает новые правила управления лесом. Все леса в Грузии будут делится по категориям собственности и назначения. В зависимости от назначения леса будут регулироваться и правила пользования этим лесом.

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Кроме того, с 1 января начнется учет лесов Грузии и оценка их состояния, а также будет строго регулироваться вырубка, а также будут создаваться лесные хозяйства, приюты и питомники для диких животных.

8. Широкие права лиц с ОВЗ

С 1 января в Грузии расширяются права лиц с ограниченными возможностями.

Теперь они будут равны в праве на работу, в праве отношения с представителями органов закона, в праве на сохранение медицинской тайны. Кроме того им будет обеспечено право на получение образования.

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Также государство будет защищать таких лиц от унизительного обращения, защищать их личную жизнь и обеспечивать участие в политической и общественной жизни.

9. Гарантированная безопасности труда

С 1 января Инспекция труда получит право входить без предупреждения в любую компанию и проверять как безопасность труда, так и соблюдение Трудового кодекса.

Она также получит право штрафовать нарушителей не только правил безопасности, но и других норм Трудового кодекса Грузии, в том числе и за дискриминацию, принуждение к работе и нарушение правил безопасности коллективного труда.

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Размер штрафа составит от 200 лари и выше в зависимости от нарушения.

10. Новые правила розыгрышей

С 1 января в Грузии системно-электронные игры и поощрительные розыгрыши будут возможны только при наличии специальной лицензии.

За все электронные игры сумма лицензии составит от 250 тысяч до 300 тысяч лари в квартал. А вот за электронные поощрительные розыгрыши придется платить 10% от призового фонда.

За неуплату суммы лицензии нарушителей ждет крупный штраф.