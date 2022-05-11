https://sputnik-georgia.ru/20220511/zasedanie-bez-podsudimogo--kak-proshel-sud-nad-saakashvili-266584124.html
Заседание без подсудимого – как прошел суд над Саакашвили
Заседание без подсудимого – как прошел суд над Саакашвили
Сторона защиты требует экспертной медицинской проверки бывшего президента 11.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-11T19:01+0400
2022-05-11T19:01+0400
2022-05-11T19:02+0400
грузия
новости
тбилисский городской суд
украина
тбилиси
возвращение и арест саакашвили
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Очередное заседание по делу о незаконном пересечении госграницы Грузии экс-президентом страны Михаилом Саакашвили прошло в Тбилисском городском суде.На заседании не присутствовал главный подсудимый из-за ухудшения состояния здоровья. Именно этого вопроса и касалось ходатайство стороны защиты.Адвокаты требовали, чтобы судья поручил Специальной пенитенциарной службе обеспечить допуск в тюрьму группы экспертов центра "Эмпатия" для проведения медицинской экспертизы.В свою очередь, сторона обвинения заявила, что не против данного ходатайства и они полностью доверяют это решение суду.Минюст призвал Саакашвили согласиться на лечение в клинике>>Как отметил адвокат Шота Тутберидзе, за последний период состояние здоровья Саакашвили значительно ухудшилось, а пенитенциарное учреждение без всяких разъяснений и оснований не пускает экспертов к экс-президенту для проведения экспертизы.На заседании также присутствовала член группы экспертов центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, которая заявила что "пенитенциарное учреждение нарушает закон, когда не пускает экспертов к Саакашвили".Судья Нино Чахранвили заявила, что суд дополнительно письменно обратится к пенитенциарному учреждению, после чего примет соответствующее решение. Оно будет озвучено 16 мая.Самовредительство не спасет Саакашвили от тюрьмы – Кобахидзе>>Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года. Семья и адвокаты Саакашвили настаивают на том, что он находится на грани жизни и смерти и ему необходимо лечение за рубежом.По словам врачей группы экспертов при Народном защитнике, у Саакашвили катаболическое состояние - это преобладание в организме процессов распада и окисления. На фоне белкового голодания у экс-президента сокращена мышечная масса, появилась слабость. Причиной, по словам врачей, может быть резистентное посттравматическое расстройство - депрессия и анорексия.Детали делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Согласно материалам дела, Саакашвили попал на территорию Грузии нелегально в грузовике с молочной продукцией, прибывшем на пароме "Вильнюс" из украинского порта Черноморск, и пересек границу 29 сентября 2021 года в 01:49 по тбилисскому времени в порту Поти.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Читайте также:
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грузия, новости, тбилисский городской суд, украина, тбилиси, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили
Заседание без подсудимого – как прошел суд над Саакашвили
19:01 11.05.2022 (обновлено: 19:02 11.05.2022)
Сторона защиты требует экспертной медицинской проверки бывшего президента
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Очередное заседание по делу о незаконном пересечении госграницы Грузии экс-президентом страны Михаилом Саакашвили прошло в Тбилисском городском суде.
На заседании не присутствовал главный подсудимый из-за ухудшения состояния здоровья. Именно этого вопроса и касалось ходатайство стороны защиты.
Адвокаты требовали, чтобы судья поручил Специальной пенитенциарной службе обеспечить допуск в тюрьму группы экспертов центра "Эмпатия" для проведения медицинской экспертизы.
В свою очередь, сторона обвинения заявила, что не против данного ходатайства и они полностью доверяют это решение суду.
Как отметил адвокат Шота Тутберидзе, за последний период состояние здоровья Саакашвили значительно ухудшилось, а пенитенциарное учреждение без всяких разъяснений и оснований не пускает экспертов к экс-президенту для проведения экспертизы.
На заседании также присутствовала член группы экспертов центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, которая заявила что "пенитенциарное учреждение нарушает закон, когда не пускает экспертов к Саакашвили".
Судья Нино Чахранвили заявила, что суд дополнительно письменно обратится к пенитенциарному учреждению, после чего примет соответствующее решение. Оно будет озвучено 16 мая.
Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года. Семья и адвокаты Саакашвили настаивают на том, что он находится на грани жизни и смерти и ему необходимо лечение за рубежом.
По словам врачей группы экспертов при Народном защитнике, у Саакашвили катаболическое состояние - это преобладание в организме процессов распада и окисления. На фоне белкового голодания у экс-президента сокращена мышечная масса, появилась слабость. Причиной, по словам врачей, может быть резистентное посттравматическое расстройство - депрессия и анорексия.
Детали дела
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Согласно материалам дела, Саакашвили попал на территорию Грузии нелегально в грузовике с молочной продукцией, прибывшем на пароме "Вильнюс" из украинского порта Черноморск, и пересек границу 29 сентября 2021 года в 01:49 по тбилисскому времени в порту Поти.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
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