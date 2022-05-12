https://sputnik-georgia.ru/20220512/dlya-zaschity-zdorovya-saakashvili-delaetsya-maksimum--deputat-266602117.html
Для защиты здоровья Саакашвили делается максимум – депутат
Для защиты здоровья Саакашвили делается максимум – депутат
Сторонники экс-президента пытаются создать впечатление, что в Грузии нет возможности для надлежащего лечения Саакашвили, считает парламентарий 12.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-12T14:30+0400
2022-05-12T14:30+0400
2022-05-12T14:36+0400
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тбилисский городской суд
тбилиси
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Власти Грузии предпринимают все меры для того, чтобы максимально защитить здоровье экс-президента Михаила Саакашвили, заявил депутат от парламентского большинства Гиви Миканадзе.Утром в четверг осужденного экс-президента Грузии этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тбилисский медицинский центр "Вивамеди", который обслуживает пенитенциарную систему, для проведения обследования и при необходимости лечения.Депутат также отметил, что сторонники экс-президента пытаются создать впечатление, что в Грузии нет возможности для надлежащей защиты права на здоровье Саакашвили."Здесь необходимо участь то обстоятельство, что его семья и однопартийцы максимально пытаются представить этот контекст так, что якобы в Грузии, и не только в пенитенциарной системе, но и за ее пределами, нет возможности для защиты права на здоровье Саакашвили должным образом, что не соответствует правде", - отметил он.Минюст призвал Саакашвили согласиться на лечение в клинике>>Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили в один голос заявляли, что его не лечат должным образом в пенитенциарном учреждении и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за границей.В свою очередь, министерство юстиции не раз заявляло, что Саакашвили сам усложняет свое положение, так как отказывается от части назначенных ему лекарств.Саакашвили за время отбывания наказания второй раз вывезли из тюрьмы в больницу. Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.На 39 день голодовки, 8 ноября 2021 года, Саакашвили госпитализировали в глданскую тюремную больницу в Тбилиси, а 19 ноября - в военный госпиталь в город Гори. Только после этого он прекратил голодовку.Самовредительство не спасет Саакашвили от тюрьмы – Кобахидзе>>По словам врачей группы экспертов при Народном защитнике, в настоящее время у Саакашвили катаболическое состояние. На фоне белкового голодания у экс-президента сокращена мышечная масса, появилась слабость. Причиной, по словам врачей, может быть резистентное посттравматическое расстройство – депрессия и анорексия.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиняемых в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Читайте также:
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грузия, новости, политика, тбилисский городской суд, тбилиси, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили
Для защиты здоровья Саакашвили делается максимум – депутат
14:30 12.05.2022 (обновлено: 14:36 12.05.2022)
Сторонники экс-президента пытаются создать впечатление, что в Грузии нет возможности для надлежащего лечения Саакашвили, считает парламентарий
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Власти Грузии предпринимают все меры для того, чтобы максимально защитить здоровье экс-президента Михаила Саакашвили, заявил депутат от парламентского большинства Гиви Миканадзе.
Утром в четверг осужденного экс-президента Грузии этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тбилисский медицинский центр "Вивамеди", который обслуживает пенитенциарную систему, для проведения обследования и при необходимости лечения.
"Михаилу Саакашвили, как и всем осужденным и обвиняемым, со стороны Минюста проводились и проводятся все мероприятия, которые необходимы для обеспечения его здоровья", - заявил Миканадзе.
Депутат также отметил, что сторонники экс-президента пытаются создать впечатление, что в Грузии нет возможности для надлежащей защиты права на здоровье Саакашвили.
"Здесь необходимо участь то обстоятельство, что его семья и однопартийцы максимально пытаются представить этот контекст так, что якобы в Грузии, и не только в пенитенциарной системе, но и за ее пределами, нет возможности для защиты права на здоровье Саакашвили должным образом, что не соответствует правде", - отметил он.
Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили в один голос заявляли, что его не лечат должным образом в пенитенциарном учреждении и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за границей.
В свою очередь, министерство юстиции не раз заявляло, что Саакашвили сам усложняет свое положение, так как отказывается от части назначенных ему лекарств.
Саакашвили за время отбывания наказания второй раз вывезли из тюрьмы в больницу. Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.
На 39 день голодовки, 8 ноября 2021 года, Саакашвили госпитализировали в глданскую тюремную больницу в Тбилиси, а 19 ноября - в военный госпиталь в город Гори. Только после этого он прекратил голодовку.
По словам врачей группы экспертов при Народном защитнике, в настоящее время у Саакашвили катаболическое состояние. На фоне белкового голодания у экс-президента сокращена мышечная масса, появилась слабость. Причиной, по словам врачей, может быть резистентное посттравматическое расстройство – депрессия и анорексия.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиняемых в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
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