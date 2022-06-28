https://sputnik-georgia.ru/20220628/eto-chastnaya-initsiativa-spiker-parlamenta-gruzii-o-pisme-chlenov-pase-pro-saakashvili-267965721.html

Это частная инициатива: спикер парламента Грузии о письме членов ПАСЕ про Саакашвили

Это частная инициатива: спикер парламента Грузии о письме членов ПАСЕ про Саакашвили

Лечение Саакашвили производится на должном уровне и решения по нему принимает пенитенциарная служба, заявил спикер 28.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-28T19:01+0400

2022-06-28T19:01+0400

2022-06-28T19:01+0400

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шалва папуашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Это частная инициатива членов ПАСЕ, а Грузия в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили действует в рамках своего законодательства, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя призыв депутатов ПАСЕ.Ряд членов ПАСЕ обнародовали документ в поддержку Михаила Саакашвили, отбывающего наказание в Грузии. В письме они выражают озабоченность состоянием здоровья экс-президента и требуют незамедлительного его перевода "в современную клинику".Он также отметил, что лечение Саакашвили производится на должном уровне и решения по нему принимает пенитенциарная служба в соответствии с грузинским законодательством.Саакашвили находится в заключении с 1 октября на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности на их основании ему предстоит провести в тюрьме 6 лет."Нужны правовые основания" – Минюст о возможном лечении Саакашвили за границей >>Сразу после ареста Саакашвили объявил голодовку, которая продлилась в течение 50 дней. С 12 мая экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди". По утверждению врачей его состояние стабильное.Между тем семья Саакашвили и его сторонники настаивают на переводе экс-президента на лечение в клинику за границу. По грузинскому законодательству, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медицинской комиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания. При этом при решении суд обязан принять во внимание все аспекты в отношении заключенного, в том числе его поведение в тюрьме и риски совершения повторного преступления.Самовредительство не спасет Саакашвили от тюрьмы – Кобахидзе>>Между тем в самом суде продолжается рассмотрение еще трех уголовных дел против Саакашвили, которые могут стать основанием для увеличения его тюремного срока - о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии. Последнее преступление Саакашвили совершил 29 сентября 2021 года.Читайте также:

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грузия, новости, политика, пасе, михаил саакашвили, парламент грузии, шалва папуашвили, возвращение и арест саакашвили