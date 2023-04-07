https://sputnik-georgia.ru/20230407/mnogo-voprosov--ekspert-o-sanktsiyakh-ssha-protiv-sudey-gruzii-276528272.html

"Много вопросов" – эксперт о санкциях США против судей Грузии

"Много вопросов" – эксперт о санкциях США против судей Грузии

Эксперт не исключает, что действия США направлены на реализацию продуманной оппозиционной партией "Единое национальное движение" схеме, направленной на смену... 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T15:30+0400

2023-04-07T15:30+0400

2023-04-07T16:39+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Введение США санкций против четырех судей Грузии без предъявления доказательств, вызывает много вопросов, заявил политолог Петре Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия. Накануне США ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии. По его словам, говоря о стратегическом партнерстве стран, США должны были проверить конфиденциальную информацию сначала у правительства Грузии, и сообщить, что у них появилась такая информация об этих людях, о том, что они политически коррумпированы и т. д. Но этого не было. Также Мамрадзе привел слова посла США Келли Дегнан о том, что доказательства виновности судей в открытом доступе. "Простите, но я внимательно слушаю все, что говорится. Тогда получается, что американская сторона с подачи посольства руководствовалась устными заявлениями партии Саакашвили и ассоциированных с ними НПО. Прозвали их (группу судей - ред.) кланом и дальше этого никаких аргументов и доказательств не приводили", – сказал Мамрадзе. "Ответов нет" – депутат от "Грузинской мечты" недоволен разъяснениями посла США >>Также, по словам политолога, самые авторитетные западные организации и правозащитники много писали о массовых нарушениях прав человека, садистском обращении в тюрьмах, пытках и избиениях в период правления Михаила Саакашвили, но тогда никто не попадал под санкции. "Почему и после этого, когда уже и дела были открыты против Саакашвили и других, они не были санкционированы? А между тем Грузия сегодня славится в Европе, особенно в Восточной Европе независимостью суда. Это оценки западных организаций. Вот вам информация в публичном пространстве", – отметил политолог. Тем не менее Мамрадзе затруднился назвать реальную причину произошедшего. Хотя не исключает, что это могло стать результатом обиды США из-за критики депутатов парламента, членов общественного движения "Сила народа" в адрес американского посла.Мамрадзе также не исключает, что эти действия США направлены на реализацию продуманной крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение" схеме, направленной на смену власти в Грузии. Оппозиционеры рассчитывают на то, что Грузия, как и в июне 2022 года, не получит статус кандидата на вступление в Евросоюз и "молодежь хлынет на улицы, и правительство вынуждено будет уйти", сказал Мамрадзе. При этом он отметил, что в Европе склоняются к тому, чтобы все-таки предоставить Грузии статус кандидата, который в июне 2022 года получили Украина и Молдова. Посол США назвала причину введения санкций против судей в Грузии>>Политолог исключил версию о том, что санкции против судей могут быть связаны с отказом гражданину США Джеймсону Маршалу Коминсу во въезде в Грузию. "Не думаю. Если это так, то значит вообще Америки, как державы, уже не существует, если у них такая реакция", – заключил эксперт. Глава СГБ Грузии: причиной санкций может быть недопуск в страну гражданина США>>Версия о связи отказа во въезде Коминсу появилась в ряде грузинских СМИ. Специалист по вопросам Евразии Джеймс Маршал Коминс уже не первый раз приезжал в Грузию. По информации ряда источников, он принимал участие в треннингах студенческой организации "Джиутеби" (Упорные), которая принимала активное участие в протестах против принятия закона об "иноагентах", наряду с другими студенческими организациями. В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция в свою очередь применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, петр мамрадзе, высший совет юстиции, сша, антироссийские санкции