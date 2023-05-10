https://sputnik-georgia.ru/20230510/nepravilno-pereotsenivat-otmenu-rossiey-viz-dlya-gruzii--politolog-277558252.html

Неправильно переоценивать отмену Россией виз для Грузии – политолог

Неправильно переоценивать отмену Россией виз для Грузии – политолог

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, Россия – один из главных торговых партнеров Грузии 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T20:47+0400

2023-05-10T20:47+0400

2023-05-10T20:47+0400

грузия

новости

демур гиорхелидзе

владимир путин

россия

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ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Отмена визового режима и возобновление авиасообщения не изменит отношений между Грузией и Россией, это лишь облегчит передвижение между странами, сказал эксперт Демур Гиорхелидзе в интервью Sputnik Грузия. Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию.По его словам, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между странами, Россия – один из главных торговых партнеров Грузии. По данным за первый квартал 2023 года, Россия находится на втором месте по объему товарооборота с Грузией. В январе-марте 2023 года страны наторговали на 666,9 миллиона долларов, что на 73,7% больше данных за аналогичный период 2022 года.Глава МИД Грузии: отмена Россией виз приветствуется>>Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Что касается визового режима, Россия ввела его его в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. Президент: отмена Россией виз - большой вызов для властей Грузии>>Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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