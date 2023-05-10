https://sputnik-georgia.ru/20230510/nepravilno-pereotsenivat-otmenu-rossiey-viz-dlya-gruzii--politolog-277558252.html
Неправильно переоценивать отмену Россией виз для Грузии – политолог
Неправильно переоценивать отмену Россией виз для Грузии – политолог
Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, Россия – один из главных торговых партнеров Грузии 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T20:47+0400
2023-05-10T20:47+0400
2023-05-10T20:47+0400
грузия
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демур гиорхелидзе
владимир путин
россия
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ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Отмена визового режима и возобновление авиасообщения не изменит отношений между Грузией и Россией, это лишь облегчит передвижение между странами, сказал эксперт Демур Гиорхелидзе в интервью Sputnik Грузия. Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию.По его словам, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между странами, Россия – один из главных торговых партнеров Грузии. По данным за первый квартал 2023 года, Россия находится на втором месте по объему товарооборота с Грузией. В январе-марте 2023 года страны наторговали на 666,9 миллиона долларов, что на 73,7% больше данных за аналогичный период 2022 года.Глава МИД Грузии: отмена Россией виз приветствуется>>Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Что касается визового режима, Россия ввела его его в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. Президент: отмена Россией виз - большой вызов для властей Грузии>>Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, демур гиорхелидзе, владимир путин, россия
грузия, новости, демур гиорхелидзе, владимир путин, россия
Неправильно переоценивать отмену Россией виз для Грузии – политолог
Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, Россия – один из главных торговых партнеров Грузии
ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Отмена визового режима и возобновление авиасообщения не изменит отношений между Грузией и Россией, это лишь облегчит передвижение между странами, сказал эксперт Демур Гиорхелидзе в интервью Sputnik Грузия.
Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию.
"Это решение, если что-то и улучшит, лишь для десятков тысяч людей, которые курсируют между Грузией и Россией, им станет проще ездить и будет облегчено сообщение. Неправильно переоценивать этот факт. Решение ничего не изменит, лишь даст дополнительные возможности", – сказал Гиорхелидзе.
По его словам, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между странами, Россия – один из главных торговых партнеров Грузии.
По данным за первый квартал 2023 года, Россия находится на втором месте по объему товарооборота с Грузией. В январе-марте 2023 года страны наторговали на 666,9 миллиона долларов, что на 73,7% больше данных за аналогичный период 2022 года.
Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Что касается визового режима, Россия ввела его его в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Эксперт: заявление президента Грузии об отмене Россией визового режима недипломатично
Россия отменила запрет
на полеты российских авиакомпаний в Грузию
Возобновление полетов между Грузией и РФ без нарушения санкций маловероятно
– депутат
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Россия отменила визовый режим
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