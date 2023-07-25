Что посмотреть в Тбилиси? Лучшие достопримечательности столицы Грузии
15:01 25.07.2023 (обновлено: 15:54 25.07.2023)
© photo: Sputnik / StringerУличные часы на Мейдане в историческом центре Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
Рассказываем о самых интересных, культурно и исторически значимых и красивых достопримечательностях грузинской столицы, которые просто грех не увидеть
Живописная природа, богатая история, множество достопримечательностей, вкусная кухня, восхитительное вино и неповторимое гостеприимство манят в Тбилиси и в целом в Грузию даже самых бывалых путешественников.
Туристы останавливают такси на Мейдане в старом Тбилиси
Неповторимое очарование и колорит столице Грузии придает сочетание природных красот и оригинальной архитектуры, где достопримечательности и памятники культуры, пропитанные многовековой историей, и современные модернистские сооружения существуют бок о бок.
Отдых в древнем городе с большой душой, где любой турист сможет удовлетворить свои запросы, дарит всем незабываемые эмоции. Что посмотреть в Тбилиси и о лучших достопримечательностях столицы Грузии, читайте в материале Sputnik Грузия.
Старый Тбилиси
В Старом районе Тбилиси, где все главные достопримечательности города в пешей доступности, все дышит древней историей, с которой соприкасается любой прохожий.
© video: Sputnik / Alexander ImedashviliСтарый Тбилиси - район АбанотубаниСтарый Тбилиси
Старый Тбилиси - район АбанотубаниСтарый Тбилиси
© video: Sputnik / Alexander Imedashvili
В столице Грузии обязательно нужно посмотреть Старый город. Визитной карточкой Тбилиси являются старинные дома с расписными подъездами, витражными окнами, резными балконами, многие из которых настоящие произведения искусства. Гуляя по узким улицам, извилисто карабкающимся в гору, можно представить, как в Тбилиси жили в прошлые века.
Тбилиси – самый миролюбивый город. В старой части столицы Грузии недалеко друг от друга находятся синагога, мечеть, грузинская и армянская церкви.
Крепость Нарикала
Самый известный памятник старины, величаво возвышающийся над столицей Грузии в самом центре города, считается одной из главных достопримечательностей Тбилиси. Точная дата основания крепости Нарикала, где царит атмосфера многовековой истории, неизвестна. По свидетельствам летописей она существовала уже в IV веке.
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - старый город, крепость Нарикала и Калаубани, церкви армянская и грузинская
Вид на город Тбилиси - старый город, крепость Нарикала и Калаубани, церкви армянская и грузинская
© photo: Sputnik / Stringer
Со стен крепости открывается прекрасный вид на Тбилиси, раскинувшийся внизу. До Нарикала можно добраться как пешком, так и по канатной дороге, соединяющей крепость с современным парком Рике – это еще одна достопримечательность столицы Грузии.
Ботанический сад
Роскошный ботанический сад у подножия крепости Нарикала – лучшая достопримечательностей столицы Грузии, где можно отдохнуть и полюбоваться природой.
В ботаническом саду, существующем здесь на протяжении столетий, можно посмотреть больше 3 500 редких растений грузинской и мировой флоры.
Национальный ботанический сад в Тбилиси
В ботаническом саду возможно побродить по тенистым тропинкам, насладиться живописными водопадами и ароматом цветов, а также прогуляться по мосту царицы Тамар, перекинутому через скалистое ущелье.
Серные бани
В Тбилиси следует посмотреть серные бани, расположенные в историческом районе города Абонатубани, которые прежде посетили Александр Дюма и Александр Пушкин. Именно благодаря этим термальным источникам и появилась столица Грузии.
© photo: Sputnik / StringerИсторические серные бани в районе Абанотубани - старый Тбилиси
Исторические серные бани в районе Абанотубани - старый Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
По преданию, во время охоты в лесу царь Вахтанг Горгасали (V век) подстрелил фазана – птичка, упав в горячую воду, сварилась. Царь приказал на этом месте построить город и назвал его Тбилиси от слова "тбили", что означает "теплый".
© Sputnik / Alexander ImedashviliДостопримечательности города Тбилиси. Серные бани в районе Абанотубани
Достопримечательности города Тбилиси. Серные бани в районе Абанотубани
Бани не просто достопримечательность Тбилиси. Посетив одну из них, есть возможность на себе испробовать целительное воздействие серных источников и воспользоваться услугами настоящего "мекисе" – банщика, массаж которого просто омолодит.
Каньон с водопадом в центре Тбилиси
За серными банями начинается ущелье Легвтахеви (в переводе с грузинского инжирное) с его прогулочной зоной и водопадом. Оно стало популярной и посещаемой достопримечательностью Тбилиси.
Водопад в ущелье Легвтахеви
По всей территории ущелья Легвтахеви протекает мелкая горная речка Цавкисисцкали, которая заканчивается красивым водопадом. Уникальность водопада в том, что он находится прямо в центре большого города, создавая при этом прекрасный горный пейзаж.
© photo: Sputnik / StringerРедкие в мае в Тбилиси туристы фотографируются на мосту в ущелье Легвтахеви
Редкие в мае в Тбилиси туристы фотографируются на мосту в ущелье Легвтахеви
© photo: Sputnik / Stringer
Вдоль реки в каньоне проложены пешеходные дорожки и мостики. У одного из мостиков расположена винтовая лестница, ведущая в жилой квартал, расположенный над каньоном.
Улица Шардена
Это небольшая пешеходная улица в Старом Тбилиси между площадью Майдани и улицей Сиони, названная в честь известного французского путешественника Жана Шардена. Она пользуется особой популярностью среди туристов и местных жителей.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliКафе и рестораны на Мейдане и улице Шардена в туристическом центре столицы Грузии
Кафе и рестораны на Мейдане и улице Шардена в туристическом центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
На Шардена и прилегающих к ней улицах расположено много культурных и развлекательных заведений – кафе и ресторанов, художественных галерей, салонов перегородчатой эмали или других изделий ручной работы.
Тамада. Памятник в старом городе. Достопримечательности
В начале улицы Шардена есть небольшой сквер, где установлена копия бронзовой статуи "Тамада" VII века, обнаруженной при раскопках в античном городище Вани.
Метехи
Древний храм Метехи (церковь Рождества Богородицы) – одна из визитных карточек Тбилиси. Церковь возвышается на скале в самом живописном месте столицы Грузии, на левом берегу реки Куры.
Когда-то рядом с храмом стоял царский дворец, окруженный мощными крепостными укреплениями, разрушенными во время нашествия захватчиков. Нынешнее здание Метехи датируется второй половиной XIII века. Главная святыня церкви – гробница первой грузинской мученицы, царицы Шушаник.
Рядом с Метехи возвышается памятник основателю Тбилиси Вахтангу Горгасали. Конная статуя грузинского царя и храм вместе создают величественный архитектурный ансамбль столицы Грузии.
Дворец Дареджан
Знаменитая достопримечательность Тбилиси – дворец царицы Дареджан, или Сачино. Дворец построили по приказу царя Ираклия II в 1789 году для его супруги царицы Дареджан.
Дворец царицы Дареджан, старый Тбилиси
Главное украшение дворца – ажурная полукруглая беседка нежно-голубого цвета. Эта изящная круговая смотровая площадка, откуда открывается изумительный вид на Старый Тбилиси, возвышается над "плачущей скалой".
Плачущей ее называют из-за стекающих по ней ручьев. По преданию, вода, стекающая с этой скалы, лечит глазные болезни.
"Мимино"
Поднимаясь по Винному подъему, попадаешь на Авлабарскую площадь, где стоит памятник героям культовой комедии "Мимино" и ее творцу Георгию Данелия.
© photo: Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкПамятник героям фильма "Мимино" в Тбилиси
Памятник героям фильма "Мимино" в Тбилиси
© photo: Sputnik / Александр Имедашвили/
В скульптурной группе, созданной Зурабом Церетели, стоят фигуры актеров, сыгравших в фильме – это Вахтанг Кикабидзе, сыгравший летчика Валико Мизандари, Фрунзик Мкртчян в роли водителя грузовика Рубика Хачикяна и Евгений Леонов, исполнивший роль фронтовика Ивана Волохова.
Четвертый персонаж композиции – Георгий Данелия, без которого этого прекрасного фильма не было бы. Монумент вызывает у туристов и прохожих теплые воспоминания и улыбку.
Парк Рике и мост Мира
Парк Рике в Тбилиси – это современный парк для прогулок и отдыха, где любят гулять как туристы, так и местные жители. В парке установлена скульптура 40-го президента США Рональда Рейгана, сидящего на скамейке, и любой желающий может с ним сфотографироваться.
Вид на Тбилиси - новый концертный зал и парк Рике
На Рике располагается нижняя станция канатной дороги. У верхней станции есть смотровая площадка, откуда можно любоваться панорамными видами столицы Грузии. От обзорной площадки одна дорога спускается к крепости Нарикала, другая ведет к статуе "Мать Грузии" – символу столицы.
Парк Рике со старым городом соединяет мост Мира – эффектная стеклянная конструкция, перекинутая через реку Куру. С моста открывается прекрасный вид на многие достопримечательности столицы Грузии.
Сиони
Сионский собор, или Сиони, освященный в честь Успения Пресвятой Богородицы – величественное и монументальное религиозное здание, расположенное в Старом Тбилиси на берегу Куры.
© photo: Sputnik / StringerПравославная церковь Грузии отмечает Пасху - богослужение в храме Сиони
Православная церковь Грузии отмечает Пасху - богослужение в храме Сиони
© photo: Sputnik / Stringer
Современный Сионский собор стоит на месте храма VI века, простоявшего несколько столетий и практически полностью разрушенного во время арабского вторжения.
В церкви хранится крест равноапостольной Нино – крестительницы Грузии. По преданию, крест из виноградной лозы вручила святой Нино Пресвятая Богородица, отправляя ее проповедовать христианство в Грузию. Сиони был главным храмом страны, но после уступил это звание собору Святой Троицы.
Самеба
Кафедральный собор Святой Троицы (Самеба) – главный и самый большой храм Грузии. Собор, достроенный в 2004 году, стал символом современной Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer Траурная церемония в храме Самеба и прощание с погибшими в результате авиакатастрофы
Траурная церемония в храме Самеба и прощание с погибшими в результате авиакатастрофы
© photo: Sputnik / Stringer
Красивое и величественное здание, раскинувшись на возвышении, притягивает взоры практически с любой точки Тбилиси. Высота церкви – 101 метр, общая площадь с многочисленными зданиями – более пяти тысяч квадратных метров.
Вокруг храмового комплекса разбит красивый парк с клумбами, удобными лавочками и питьевыми фонтанчиками, так что потребуется время, чтобы обойти всю территорию и все посмотреть. Добраться до собора можно пешком, поднявшись в гору от станции метро "Авлабари".
Анчисхати
Церковь Рождества Девы Марии Анчисхати (в переводе "Анчийская икона") была возведена в VI веке, сразу после того, как столицу Грузии перенесли из Мцхета в Тбилиси.
Памятники культурного наследия - Анчисхати
Церковь, выстроенная в виде базилики, что характерно для архитектуры раннего христианства, представляет собой продолговатое здание с плоским потолком и двускатной крышей.
Во время многочисленных войн храм неоднократно разрушался. В XVII веке церковь отстроили заново и в честь перенесенной из кафедрального собора Анчи в Южной Грузии знаменитой нерукотворный иконы Спасителя, назвали Анчисхати.
Тбилисский театр марионеток
Театр марионеток всемирно признанного драматурга и сценариста Резо Габриадзе – это настоящее королевство волшебства и сказки. В комплексе строения выделяется фактурная постройка – кривая башня с часами – одна из популярных достопримечательностей столицы.
Театр марионеток Резо Габриадзе
Башня, построенная в 2010 году по зарисовкам Габриадзе, олицетворяет архитектурный стиль X-XIII веков и органично вписываться в район старого Тбилиси. В дверцах вверху башни каждый час появляется ангелочек и молоточком отбивает час в колокол.
А на фронтоне театра можно прочитать девиз Габриадзе: "Extra Cepam Nihil Cogito Nos Lacrimare" ("Пусть слезы у нас будут только от резки лука").
"Сухой мост"
Блошиный рынок "Сухой мост" входит в число популярных достопримечательностей города. Ассортимент барахолки очень разнообразен. Здесь можно найти все, что душе угодно, от сувенирных мелочей до настоящих раритетов.
Блошиный рынок на Сухом мосту - торговля старыми вещами
На территории рынка расположены многочисленные антикварные лавочки и небольшие сувенирные магазинчики, здесь также торгуют прямо с земли и с машин.
Прогуливаясь по "Сухому мосту", медленно погружаешься в непередаваемую атмосферу настоящего Тбилиси, и есть возможность прикупить на память парочку оригинальных сувениров.
Главный проспект
Проспект Руставели с многочисленными культурными и архитектурными достопримечательностями столицы Грузии начинается от площади Свободы.
© photo: Sputnik / StringerГосударственный национальный музей Грузии
Государственный национальный музей Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
В начале проспекта расположен Дворец царского наместника на Кавказе (Воронцовский дворец) – один из знаменитых архитектурных памятников Тбилиси.
Напротив находится Государственный музей им. С. Джанашия, где хранятся уникальные и древние артефакты, в том числе из бронзы, золота и серебра – более 1 миллиона экспонатов.
© photo: Sputnik / StringerТбилисский государственный театр оперы и балета им Захария Палиашвили
Тбилисский государственный театр оперы и балета им Захария Палиашвили
© photo: Sputnik / Stringer
Продолжив прогулку по проспекту можно посмотреть здания кинотеатра им. Шота Руставели, парламента, пятизвездочного отеля Тбилиси Марриотт, театра Руставели, а также театра оперы и балета, построенного в псевдомавританском стиле.
Ближе к концу возвышается стеклянной небоскреб – отель Билтмор, самый высокий отель в Кавказском регионе, интегрировавший в себя бывшее здание Института марксизма-ленинизма. Два здания гостиницы соединяет стеклянной мост, символизирующий хрупкую связь между историческим и современным Тбилиси.
Мтацминда
Гора Мтацминда, что в переводе означает "Святая гора", наивысшая точка Тбилиси, с которой видна практически вся столица Грузии.
© Sputnik / Alexander ImedashviliНочной вид на столицу Грузии - город Тбилиси. На заднем плане гора Мтацминда с телевышкой, на переднем - набережная и канатка
Ночной вид на столицу Грузии - город Тбилиси. На заднем плане гора Мтацминда с телевышкой, на переднем - набережная и канатка
На вершине горы находится парк развлечений и аттракционов "Бомбора", телевышка и панорамный ресторан. В парк ведет подъемное устройство фуникулер – одна из лучших достопримечательностей Тбилиси, построенный в 1905 году.
По пути вагончик останавливается у Пантеона писателей и общественных деятелей Грузии. Здесь похоронены русский писатель А. С. Грибоедов и его жена Нина Чавчавадзе, грузинские писатели и поэты Илья Чавчавадзе, Важа-Пшавела, Нодар Думбадзе, актер Серго Закариадзе ("Отец солдата"), первый президент Грузии, Звиад Гамсахурдия, мать Сталина – Екатерина Джугашвили и другие знаменитости.
© photo : courtesy of Besik PipiaМогила Александра Грибоедова на горе святого Давида, рядом покоится его жена княжна Нино Чавчавадзе
Могила Александра Грибоедова на горе святого Давида, рядом покоится его жена княжна Нино Чавчавадзе
© photo : courtesy of Besik Pipia
Добраться до парка Мтацминда можно и на автобусе. От центра Тбилиси до парка – 7,5 километра.
Этнографический музей
Этнографический музей в Тбилиси – это самая настоящая Грузия в миниатюре. Здесь можно посмотреть собранные со всех регионов страны традиционные дома, предметы интерьера, хозяйственные постройки и орудия труда, что поможет узнать Грузию поближе.
© photo: Sputnik / StringerЛюди отдыхают, сидя на земле на территории Этнографического музея летним вечером в Тбилиси
Люди отдыхают, сидя на земле на территории Этнографического музея летним вечером в Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
Эта достопримечательность пользуется популярностью как среди туристов, так и местных жителей. Этнографический музей расположен в парке Ваке, чуть ниже Черепашьего озера. Так что познавательную экскурсию по музею можно совместить с прогулкой у озера.
© Courtesy of Tbilisi Open Air MuseumТбилисский этнографический музей им. Г. Читая
Тбилисский этнографический музей им. Г. Читая
© Courtesy of Tbilisi Open Air Museum
Самый доступный по цене способ добраться – на общественном транспорте до остановки "Кладбище Ваке" и подняться в гору 1,5 километра. Другой – сесть на канатку в парке Ваке и подняться до Черепашьего озера и затем пешком спуститься к музею.
"Грузинский Стоунхендж"
Мемориал "История Грузии" – монументальный ансамбль из 64 фигур, чем-то напоминающий Стоунхендж.
Мемориал "История Грузии"
Автор монумента, знаменитый скульптор Зураб Церетели, изобразил на огромных каменных изваяниях разные этапы грузинской истории и ее деятелей – библейские сюжеты, фигуры грузинских царей и других важнейших исторических персонажей.
© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на Тбилисское водохранилище со смотровой площадки мемориального комплекса "История Грузии"
Вид на Тбилисское водохранилище со смотровой площадки мемориального комплекса "История Грузии"
Массивные колонны возвышаются на горе недалеко от т. н. Тбилисского моря. Это огромное водохранилище, созданное в середине XX века для снабжения водой Тбилиси, горожанами используется для отдыха. Здесь есть несколько благоустроенных пляжей и современный аквапарк с большой СПА-зоной.
Мемориал "История Грузии"
Самый доступный по цене способ добраться – на общественном транспорте от станции метро "Грмагеле".