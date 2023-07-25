https://sputnik-georgia.ru/20230725/chto-posmotret-v-tbilisi-luchshie-dostoprimechatelnosti-stolitsy-gruzii-280275962.html

Что посмотреть в Тбилиси? Лучшие достопримечательности столицы Грузии

Что посмотреть в Тбилиси? Лучшие достопримечательности столицы Грузии

Рассказываем о самых интересных, культурно и исторически значимых и красивых достопримечательностях грузинской столицы, которые просто грех не увидеть 25.07.2023, Sputnik Грузия

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Живописная природа, богатая история, множество достопримечательностей, вкусная кухня, восхитительное вино и неповторимое гостеприимство манят в Тбилиси и в целом в Грузию даже самых бывалых путешественников.Неповторимое очарование и колорит столице Грузии придает сочетание природных красот и оригинальной архитектуры, где достопримечательности и памятники культуры, пропитанные многовековой историей, и современные модернистские сооружения существуют бок о бок. Где отдохнуть в Грузии летом 2023: море, горы, оздоровительные курорты >>>Отдых в древнем городе с большой душой, где любой турист сможет удовлетворить свои запросы, дарит всем незабываемые эмоции. Что посмотреть в Тбилиси и о лучших достопримечательностях столицы Грузии, читайте в материале Sputnik Грузия. Старый Тбилиси В Старом районе Тбилиси, где все главные достопримечательности города в пешей доступности, все дышит древней историей, с которой соприкасается любой прохожий. В столице Грузии обязательно нужно посмотреть Старый город. Визитной карточкой Тбилиси являются старинные дома с расписными подъездами, витражными окнами, резными балконами, многие из которых настоящие произведения искусства. Гуляя по узким улицам, извилисто карабкающимся в гору, можно представить, как в Тбилиси жили в прошлые века. Достопримечательности Тбилиси: итальянские дворы и колорит столицы Грузии – фото >>>Тбилиси – самый миролюбивый город. В старой части столицы Грузии недалеко друг от друга находятся синагога, мечеть, грузинская и армянская церкви. Крепость Нарикала Самый известный памятник старины, величаво возвышающийся над столицей Грузии в самом центре города, считается одной из главных достопримечательностей Тбилиси. Точная дата основания крепости Нарикала, где царит атмосфера многовековой истории, неизвестна. По свидетельствам летописей она существовала уже в IV веке. Со стен крепости открывается прекрасный вид на Тбилиси, раскинувшийся внизу. До Нарикала можно добраться как пешком, так и по канатной дороге, соединяющей крепость с современным парком Рике – это еще одна достопримечательность столицы Грузии. Ботанический сад Роскошный ботанический сад у подножия крепости Нарикала – лучшая достопримечательностей столицы Грузии, где можно отдохнуть и полюбоваться природой. В ботаническом саду, существующем здесь на протяжении столетий, можно посмотреть больше 3 500 редких растений грузинской и мировой флоры. В ботаническом саду возможно побродить по тенистым тропинкам, насладиться живописными водопадами и ароматом цветов, а также прогуляться по мосту царицы Тамар, перекинутому через скалистое ущелье. Серные бани В Тбилиси следует посмотреть серные бани, расположенные в историческом районе города Абонатубани, которые прежде посетили Александр Дюма и Александр Пушкин. Именно благодаря этим термальным источникам и появилась столица Грузии. По преданию, во время охоты в лесу царь Вахтанг Горгасали (V век) подстрелил фазана – птичка, упав в горячую воду, сварилась. Царь приказал на этом месте построить город и назвал его Тбилиси от слова "тбили", что означает "теплый". Бани не просто достопримечательность Тбилиси. Посетив одну из них, есть возможность на себе испробовать целительное воздействие серных источников и воспользоваться услугами настоящего "мекисе" – банщика, массаж которого просто омолодит. Каньон с водопадом в центре Тбилиси За серными банями начинается ущелье Легвтахеви (в переводе с грузинского инжирное) с его прогулочной зоной и водопадом. Оно стало популярной и посещаемой достопримечательностью Тбилиси. По всей территории ущелья Легвтахеви протекает мелкая горная речка Цавкисисцкали, которая заканчивается красивым водопадом. Уникальность водопада в том, что он находится прямо в центре большого города, создавая при этом прекрасный горный пейзаж. Вдоль реки в каньоне проложены пешеходные дорожки и мостики. У одного из мостиков расположена винтовая лестница, ведущая в жилой квартал, расположенный над каньоном. Улица Шардена Это небольшая пешеходная улица в Старом Тбилиси между площадью Майдани и улицей Сиони, названная в честь известного французского путешественника Жана Шардена. Она пользуется особой популярностью среди туристов и местных жителей. На Шардена и прилегающих к ней улицах расположено много культурных и развлекательных заведений – кафе и ресторанов, художественных галерей, салонов перегородчатой эмали или других изделий ручной работы. В начале улицы Шардена есть небольшой сквер, где установлена копия бронзовой статуи "Тамада" VII века, обнаруженной при раскопках в античном городище Вани. Метехи Древний храм Метехи (церковь Рождества Богородицы) – одна из визитных карточек Тбилиси. Церковь возвышается на скале в самом живописном месте столицы Грузии, на левом берегу реки Куры. Когда-то рядом с храмом стоял царский дворец, окруженный мощными крепостными укреплениями, разрушенными во время нашествия захватчиков. Нынешнее здание Метехи датируется второй половиной XIII века. Главная святыня церкви – гробница первой грузинской мученицы, царицы Шушаник. Нарушенная клятва великого Вахтанга Горгасали и спасение Метехского храма >>>Рядом с Метехи возвышается памятник основателю Тбилиси Вахтангу Горгасали. Конная статуя грузинского царя и храм вместе создают величественный архитектурный ансамбль столицы Грузии. Дворец Дареджан Знаменитая достопримечательность Тбилиси – дворец царицы Дареджан, или Сачино. Дворец построили по приказу царя Ираклия II в 1789 году для его супруги царицы Дареджан. Главное украшение дворца – ажурная полукруглая беседка нежно-голубого цвета. Эта изящная круговая смотровая площадка, откуда открывается изумительный вид на Старый Тбилиси, возвышается над "плачущей скалой". Плачущей ее называют из-за стекающих по ней ручьев. По преданию, вода, стекающая с этой скалы, лечит глазные болезни. "Мимино" Поднимаясь по Винному подъему, попадаешь на Авлабарскую площадь, где стоит памятник героям культовой комедии "Мимино" и ее творцу Георгию Данелия. В скульптурной группе, созданной Зурабом Церетели, стоят фигуры актеров, сыгравших в фильме – это Вахтанг Кикабидзе, сыгравший летчика Валико Мизандари, Фрунзик Мкртчян в роли водителя грузовика Рубика Хачикяна и Евгений Леонов, исполнивший роль фронтовика Ивана Волохова. Фотосессия в Тбилиси – лучшие виды для любителей фотографироваться >>>Четвертый персонаж композиции – Георгий Данелия, без которого этого прекрасного фильма не было бы. Монумент вызывает у туристов и прохожих теплые воспоминания и улыбку. Парк Рике и мост Мира Парк Рике в Тбилиси – это современный парк для прогулок и отдыха, где любят гулять как туристы, так и местные жители. В парке установлена скульптура 40-го президента США Рональда Рейгана, сидящего на скамейке, и любой желающий может с ним сфотографироваться. На Рике располагается нижняя станция канатной дороги. У верхней станции есть смотровая площадка, откуда можно любоваться панорамными видами столицы Грузии. От обзорной площадки одна дорога спускается к крепости Нарикала, другая ведет к статуе "Мать Грузии" – символу столицы. Мост Мира в центре Тбилиси отремонтируют >>>Парк Рике со старым городом соединяет мост Мира – эффектная стеклянная конструкция, перекинутая через реку Куру. С моста открывается прекрасный вид на многие достопримечательности столицы Грузии. Сиони Сионский собор, или Сиони, освященный в честь Успения Пресвятой Богородицы – величественное и монументальное религиозное здание, расположенное в Старом Тбилиси на берегу Куры. Современный Сионский собор стоит на месте храма VI века, простоявшего несколько столетий и практически полностью разрушенного во время арабского вторжения.Нинооба 2023: как святая Нино стала просветительницей Грузии? >>> В церкви хранится крест равноапостольной Нино – крестительницы Грузии. По преданию, крест из виноградной лозы вручила святой Нино Пресвятая Богородица, отправляя ее проповедовать христианство в Грузию. Сиони был главным храмом страны, но после уступил это звание собору Святой Троицы. Самеба Кафедральный собор Святой Троицы (Самеба) – главный и самый большой храм Грузии. Собор, достроенный в 2004 году, стал символом современной Грузии. Красивое и величественное здание, раскинувшись на возвышении, притягивает взоры практически с любой точки Тбилиси. Высота церкви – 101 метр, общая площадь с многочисленными зданиями – более пяти тысяч квадратных метров. Достопримечательности Тбилиси: тоннель от серных бань к Куре – видео >>>Вокруг храмового комплекса разбит красивый парк с клумбами, удобными лавочками и питьевыми фонтанчиками, так что потребуется время, чтобы обойти всю территорию и все посмотреть. Добраться до собора можно пешком, поднявшись в гору от станции метро "Авлабари". Анчисхати Церковь Рождества Девы Марии Анчисхати (в переводе "Анчийская икона") была возведена в VI веке, сразу после того, как столицу Грузии перенесли из Мцхета в Тбилиси. Церковь, выстроенная в виде базилики, что характерно для архитектуры раннего христианства, представляет собой продолговатое здание с плоским потолком и двускатной крышей. Ускользающая красота – какая участь ждет историческое здание Музея искусств? >>>Во время многочисленных войн храм неоднократно разрушался. В XVII веке церковь отстроили заново и в честь перенесенной из кафедрального собора Анчи в Южной Грузии знаменитой нерукотворный иконы Спасителя, назвали Анчисхати. Тбилисский театр марионеток Театр марионеток всемирно признанного драматурга и сценариста Резо Габриадзе – это настоящее королевство волшебства и сказки. В комплексе строения выделяется фактурная постройка – кривая башня с часами – одна из популярных достопримечательностей столицы. Башня, построенная в 2010 году по зарисовкам Габриадзе, олицетворяет архитектурный стиль X-XIII веков и органично вписываться в район старого Тбилиси. В дверцах вверху башни каждый час появляется ангелочек и молоточком отбивает час в колокол. А на фронтоне театра можно прочитать девиз Габриадзе: "Extra Cepam Nihil Cogito Nos Lacrimare" ("Пусть слезы у нас будут только от резки лука"). "Сухой мост" Блошиный рынок "Сухой мост" входит в число популярных достопримечательностей города. Ассортимент барахолки очень разнообразен. Здесь можно найти все, что душе угодно, от сувенирных мелочей до настоящих раритетов. На территории рынка расположены многочисленные антикварные лавочки и небольшие сувенирные магазинчики, здесь также торгуют прямо с земли и с машин. Достопримечательности Тбилиси: парк Дэда Эна и его история – фото >>>Прогуливаясь по "Сухому мосту", медленно погружаешься в непередаваемую атмосферу настоящего Тбилиси, и есть возможность прикупить на память парочку оригинальных сувениров. Главный проспект Проспект Руставели с многочисленными культурными и архитектурными достопримечательностями столицы Грузии начинается от площади Свободы. В начале проспекта расположен Дворец царского наместника на Кавказе (Воронцовский дворец) – один из знаменитых архитектурных памятников Тбилиси. Напротив находится Государственный музей им. С. Джанашия, где хранятся уникальные и древние артефакты, в том числе из бронзы, золота и серебра – более 1 миллиона экспонатов. Продолжив прогулку по проспекту можно посмотреть здания кинотеатра им. Шота Руставели, парламента, пятизвездочного отеля Тбилиси Марриотт, театра Руставели, а также театра оперы и балета, построенного в псевдомавританском стиле. "Секретный" подземный тоннель к реке Кура в самом центре Тбилиси – фото >>>Ближе к концу возвышается стеклянной небоскреб – отель Билтмор, самый высокий отель в Кавказском регионе, интегрировавший в себя бывшее здание Института марксизма-ленинизма. Два здания гостиницы соединяет стеклянной мост, символизирующий хрупкую связь между историческим и современным Тбилиси. Мтацминда Гора Мтацминда, что в переводе означает "Святая гора", наивысшая точка Тбилиси, с которой видна практически вся столица Грузии. На вершине горы находится парк развлечений и аттракционов "Бомбора", телевышка и панорамный ресторан. В парк ведет подъемное устройство фуникулер – одна из лучших достопримечательностей Тбилиси, построенный в 1905 году. Все, что нужно знать о Тбилиси - коротко о самом важном >>>По пути вагончик останавливается у Пантеона писателей и общественных деятелей Грузии. Здесь похоронены русский писатель А. С. Грибоедов и его жена Нина Чавчавадзе, грузинские писатели и поэты Илья Чавчавадзе, Важа-Пшавела, Нодар Думбадзе, актер Серго Закариадзе ("Отец солдата"), первый президент Грузии, Звиад Гамсахурдия, мать Сталина – Екатерина Джугашвили и другие знаменитости. Добраться до парка Мтацминда можно и на автобусе. От центра Тбилиси до парка – 7,5 километра. Этнографический музей Этнографический музей в Тбилиси – это самая настоящая Грузия в миниатюре. Здесь можно посмотреть собранные со всех регионов страны традиционные дома, предметы интерьера, хозяйственные постройки и орудия труда, что поможет узнать Грузию поближе. Эта достопримечательность пользуется популярностью как среди туристов, так и местных жителей. Этнографический музей расположен в парке Ваке, чуть ниже Черепашьего озера. Так что познавательную экскурсию по музею можно совместить с прогулкой у озера. Самый доступный по цене способ добраться – на общественном транспорте до остановки "Кладбище Ваке" и подняться в гору 1,5 километра. Другой – сесть на канатку в парке Ваке и подняться до Черепашьего озера и затем пешком спуститься к музею. "Грузинский Стоунхендж" Мемориал "История Грузии" – монументальный ансамбль из 64 фигур, чем-то напоминающий Стоунхендж. Автор монумента, знаменитый скульптор Зураб Церетели, изобразил на огромных каменных изваяниях разные этапы грузинской истории и ее деятелей – библейские сюжеты, фигуры грузинских царей и других важнейших исторических персонажей. Массивные колонны возвышаются на горе недалеко от т. н. Тбилисского моря. Это огромное водохранилище, созданное в середине XX века для снабжения водой Тбилиси, горожанами используется для отдыха. Здесь есть несколько благоустроенных пляжей и современный аквапарк с большой СПА-зоной. Самый доступный по цене способ добраться – на общественном транспорте от станции метро "Грмагеле".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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