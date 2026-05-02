Выборы патриарха, новый виток скандала с послом ЕС и борьба с ценами – Грузия за неделю

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 02.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-02T19:00+0400

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Событие недели Главным событием уходящей недели стало заседание Священного синода Грузинской православной церкви, на котором наконец определились три кандидата на патриарший престол. В список вошли местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, митрополит Руис-Урбнисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григол. При этом владыка Шио получил 20 голосов членов синода, в то время как его конкуренты – по 7 каждый. Заседание расширенного собрания, на котором окончательно решится, кто будет следующим Католикосом-Патриархом всея Грузии, пройдет не позднее 17 мая в Патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси. Избранным будет считаться кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20. Посол ЕС на ковре МИД Грузии На этой неделе посла ЕС в Грузии Павла Герчинского вызвали на встречу с главой МИД Грузии после заявления, сделанного дипломатом в Брюсселе на прошлой неделе. Напомним, на фотовыставке "Грузия в фокусе" он заявил, что страна движется "по неправильной траектории", и выразил надежду на ее возвращение к европейскому курсу. Сам дипломат покинул встречу без комментариев, тогда как глава внешнеполитического ведомства Мака Бочоришвили заявила, что "шаги Брюсселя подрывают партнерские отношения между Грузией и ЕС". В ответ представительство ЕС в Грузии вновь выступило с заявлением по поводу нынешнего курса грузинских властей. По оценке дипломатов, этот курс "отдаляет страну от пути к членству в ЕС, а постоянная и целенаправленная риторика против Евросоюза еще больше "подрывает доверие к стремлению Грузии присоединиться к объединению". Потепление отношений с США Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на этой неделе заявила, что в мае Грузию с визитом посетят представители Государственного департамента США, которые проведут встречи с руководством страны. Это будет первый визит в Грузию представителей администрации президента США Дональда Трампа. Ряд депутатов партии власти на фоне важного визита уже заявил о восстановлении отношений с США, отметив, что главной задачей для власти теперь является возобновление стратегического партнерства двух стран. Новый госминистр На этой неделе парламент утвердил новую должность в правительстве Грузии – пост государственного министра по вопросам координации правоохранительных органов. На эту должность был утвержден бывший глава СГБ Грузии Мамука Мдинарадзе. Ожидается, что на своей должности Мдинарадзе будет осуществлять общую координацию деятельности министерства внутренних дел Грузии, Службы государственной безопасности Грузии и Специальной службы государственной охраны. Кроме того, от имени правительства Грузии он будет вести коммуникацию с судебной властью, прокуратурой Грузии, Службой государственного аудита и заниматься разработкой концептуальных документов национального уровня в сфере национальной безопасности. Также Мдинарадзе будет обеспечивать поддержку премьер-министру Грузии на политическом уровне в управлении кризисными ситуациями, представляющими угрозу национальным интересам, и в пределах своей компетенции запрашивать информацию у соответствующих госведомств для осуществления своих полномочий. Что по ценам? Главной темой недели также стали выводы временной парламентской комиссии, которая изучала, почему в Грузии так дорого стоят продукты, топливо и лекарства. Сговора между крупными торговыми сетями комиссия не обнаружила, но зато выявила целый ряд структурных проблем – "виновников" высоких цен в стране.Так, выяснилось, что у поставщиков и магазинов нет нормальных договоров с четкими условиями, отсутствует единая цифровая база данных о запасах и поставках и общая логистическая схема. При отсутствии цифровой документации, например, упускается возможность быстрого анализа рынка и реагирования на дефицит, отмечено в отчете комиссии. Что делать с этим, комиссия тоже обозначила. Искусственно сдерживать или занижать цены признано неэффективным. Снижение акцизов на топливо и ряда налогов – тоже не выход. Вместо этого комиссия предлагает сосредоточиться на развитии местного производства и создании льготных условий для малого и среднего бизнеса, который готов выйти на грузинский рынок. То есть работать над причинами, а не следствиями.А между тем Средний показатель реального роста ВВП в марте 2026 года составил 10,7%, а средний показатель реального роста экономики в январе-марте – 9,1%. По данным Национальной службы статистики, значительный вклад в рост экономики страны в марте внесли сферы обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, профессиональной, научной и технической деятельности, горнодобывающей промышленности, строительства, а также транспорта и складирования. Тем временем спад зафиксирован в сфере административного и вспомогательного обслуживания, а также в сфере гостиниц и ресторанов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

