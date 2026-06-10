https://sputnik-georgia.ru/20260610/za-slova-pridetsya-otvetit---v-gruzii-posle-deep-state-vzyalis-za-hate-speech-299079689.html

За слова придется ответить – в Грузии после "deep state" взялись за "hate speech"

За слова придется ответить – в Грузии после "deep state" взялись за "hate speech"

Sputnik Грузия

Главред ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили рассказывает о том, почему в Грузии... 10.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-10T13:37+0400

2026-06-10T13:37+0400

2026-06-10T14:39+0400

грузия

общество

аналитика

колумнисты

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Как утверждал Аристотель, "человек – политическое животное", которое не может развиваться вне социума ("города-государства", πόλις, трактат "Политика"). Если это так, то слово является для людей не только средством общения, но и главным политическим инструментом, отличающим "политическое животное", то есть человека развитого, от просто животного. Со Словами нужно быть осторожным, потому что они могут больно ранить душу человека и даже спровоцировать его смерть; слова могут спровоцировать войны между цивилизациями, поэтому Слово равнозначно оружию – индивидуального и массового поражения. "Иногда лучше сказать, чем смолчать, иногда вредит и Слово" – это Руставели, "Витязь в тигровой шкуре". Разумеется, вредят и убивают не добрые слова, а злые, воздействие которых тем сильнее, чем больше внимающая им аудитория. Во времена Аристотеля и Руставели письменность была привилегией богатых, слова передавали из уст в уста, а собравшаяся в амфитеатре публичная аудитория внимала оратору, которому приходилось говорить громко, практически кричать из-за отсутствия звукоусиливающей аппаратуры. Затем появились печатные СМИ – газеты, позже – радио и телевидение, что расширило ареал аудитории в миллионы раз, но все равно она оставалась локальной. И лишь с появлением интернета и цифровых технологий, давшим старт электронным средствам массовой информации, мобильной связи, соцсетям и нейросетям, все ограничения для распространения Слова исчезли – аудитория стала глобальной, практически сравнявшись по численности с населением планеты (за исключением немногочисленных диких племен, а также специальных запретов, накладываемых властями некоторых государств с целью ограждения населения от нежелательного иностранного влияния). Наряду с безграничным масштабом охвата, принципиально важно, что авторами контента (в соцсети, на сайте, на кабельном телеканале), кроме профи (журналистов, публицистов, политологов), стали дилетанты – рядовые обыватели, которые вольны говорить и писать все, что им заблагорассудится, в том числе – на языке ненависти ("hate speech"). В Грузии за пару дней зарегистрировать информационное агентство, кабельное телевидение и любую медиаплатформу не составляет никакого труда, а чтобы стать блогером пользователю соцсетей достаточно минут для регистрации. Не только новоиспеченные самозванные "медиа", но даже медиакорпорации с многолетней историей используют для распространения собственной информации ресурсы соцсетей, которые объединяют миллиарды равных в правах пользователей. И вот новоиспеченные "журналисты" и "гендиректора" практически не существующих "информагентств" и семейных "телекомпаний" (микрофон в комнате-"студии" с баннером на стене) направляются за рубеж, беспрепятственно получают аккредитации и представляют Грузию. В основном такое происходит на постсоветском пространстве, в том числе в гостеприимной Российской Федерации, ведь в других странах, особенно на Западе, дилетанты никогда не пройдут процедуру идентификации – одна лишь регистрация в грузинском Минюсте, без журналистского бэкграунда и материалов в Сети, ничего не значит. На этом предисловие завершилось, перехожу к основной части данной публикации. Итак: В Департаменте по защите прав человека МВД Грузии 1 июня приступило к работе Управление по борьбе против языка ненависти. Функцией нового спецподразделения является мониторинг и выявление публично распространяемых в социальных сетях и СМИ оскорбительных высказываний, унижающих человеческое достоинство и содержащих язык ненависти, если они имеют признаки административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Грузии об административных правонарушениях. Управление будет выявлять предполагаемое правонарушение и предполагаемого правонарушителя, устанавливать его личность, подготавливать материалы административного производства, составлять протокол об административном правонарушении и с соблюдением правил подсудности направлять эти материалы в суды общей юрисдикции. Понимают ли во власти, в том числе те, кто инициировал эту новацию, за какое огромное дело взялись? Ведь речь идет о возвращении стандартов морали и нравственности в некогда высококультурное, а ныне зомбированное и разобщенное западной пропагандой грузинское общество. Речь идет о защите прав и достоинства тысяч и тысяч незаслуженно униженных и оскорбленных, которые не могут призвать к ответу удобно устроившихся за клавиатурой клеветников, как правило – трусливых хамов, не соглашающихся на личную встречу. А если кто и встретится с ними, чтобы спросить за слова, то в случае рукоприкладства закон осудит не сквернослова, а человека, защищающего свою честь, поруганную перед миллионами сограждан – пользователями соцсетей. Вызывает удивление, что вместо всеобщей поддержки этого беспрецедентного решения власти "Грузинской мечты", которое может стать переломным в деле оздоровления и консолидации грузинского общества, в Грузии имеет место непонимание и даже критика со стороны различных индивидов и групп. Создается общественное мнение, что действующая власть попирает свободу слова в Грузии, что за каждое нецензурное слово людей будут сажать в тюрьму, и что правящая партия после принятия законов о прозрачности финансирования агентов иностранного влияния и о запрете пропаганды гомосексуализма изобрела очередной инструмент для расправы с инакомыслящими, будь то оппозиционер или невоздержанный на язык обыватель. Реакция оппонентов власти – радикальной оппозиции, неправительственных организаций и прочих иностранных агентов, которых, как показала акция 26 мая, в Грузии можно пересчитать по пальцам, абсолютно понятна. Они теряют главный инструмент троллинга – возможность использовать язык ненависти, чтобы манипулировать общественным мнением, с помощью тролль-ботов создавая иллюзию массовости, сеять хаос, панику, сплетни, скандалы, ксенофобию и конфликты в социальных сетях, форумах и мессенджерах; они теряют возможность провоцировать агрессию среди мирных обывателей, организовывать митинги протеста и призывать законопослушных граждан к свержению власти с помощью соцсетей и подконтрольных телекомпаний, за что получают щедрые западные гранты. Удивляет непонимание со стороны той уважаемой части грузинского общества, которая традиционно находилась в авангарде борьбы с режимом Саакашвили, с насаждением ЛГБТ*-ценностей, однополых браков и других чуждых грузинам евростандартов, хотя они, а также их близкие, друзья, единомышленники и даже члены семей были в недавнем прошлом мишенью незаслуженных оскорблений и травли с применением языка ненависти. Напомню, что языка ненависти в Грузинской ССР, в отличие от большинства стран Запада и особенно США с табличками "Для белых", никогда не было. А тех, кто позволял себе вражеские выпады по расовому, национальному и религиозному признакам по отношению к носителям иной системы культурных или субкультурных ценностей, надолго изолировали от общества в "местах, не столь отдаленных", то есть в тюрьмах и лагерях. Соответственно, в Грузии и СССР не было расизма, ксенофобии, межнациональной вражды и нетерпимости, гомофобии и сексизма. Сексуальные меньшинства и секты, конечно, были, но пропаганда их ценностей воспрещалась законом и порицалась обществом, поэтому гомосексуалисты и сектанты жили счастливо, в гармонии с окружающими и не подвергались агрессии. Говорить о национализме и сексизме в СССР, созданном на принципах интернационализма и равноправия мужчины и женщины, просто неуместно. Язык ненависти появился в Грузии, прибалтийских и некоторых других советских республиках в процессе ликвидации СССР. Именно тогда появилось деление на автохтонную нацию и нацменьшинства – "гостей", которым указывали на дверь; именно тогда началось деление на "чистых" грузин и "нечистых", предки которых якобы "поменяли фамилии" на грузинские; именно тогда начался исход русских и других этносов из Грузии, которые веками счастливо жили в мире и согласии с грузинами; именно тогда начались войны по национальному признаку – армян с азербайджанцами, грузин с абхазами и осетинами, которые всегда жили во взаимной дружбе и любви, чему подтверждение – смешанные браки. Язык ненависти стал главным оружием команды "реформаторов" Саакашвили, которая пришла к власти под флагом фальшивого интернационализма. Телекомпания "Рустави 2" и движение "Кмара" (грузинский аналог "Отпора") работали исключительно с применением языка ненависти, стандартом телеведущих стали неприязненно и брезгливо опущенные книзу уголки губ – "злые морщины-марионетки", как у Саакашвили. Они разжигали вражду не только к коррумпированным чиновникам Шеварднадзе, но и к родителям-"совкам" и "рабам родом из СССР", к грузинской "красной" интеллигенции" – "агентам КГБ, которых надлежит смыть в унитаз". Митингами протеста исключительно на языке ненависти спровоцировали "Революцию роз", расколов население на сторонников Шеварднадзе и Аслана Абашидзе – и на сторонников "революционной тройки" Саакашвили-Жвания-Бурджанадзе. Хотя лидеры "реформаторов", включая Саакашвили, были благополучными отпрысками той самой "совковой красной интеллигенции", дружившей с КГБ и пожинавшей все цековские привилегии для советской творческой, научной, хозяйственной и партийной элиты. Повторяю: именно тогда был внесен раскол в грузинское общество – между родителями и детьми, между старшим и младшим поколением, между "пророссийскими", а значит, отсталыми и "прозападными", то бишь – "передовыми". Этот раскол в Грузии не могут преодолеть по сей день. "Шипы" "цветного" госпереворота 2003 года граждане Грузии познали на второй же день. Команда "реформаторов" Саакашвили, в отличие от "Грузинской мечты", отдавала должное роли СМИ и соцсетей в создании PR для власти, поэтому ареал языка ненависти срочно расширили за счет прихватизации уже существующих СМИ. А с теми немногочисленными медиа, которые остановить, купить и напугать не удалось, расправлялись без церемоний – громили редакции, выкидывали на улицу журналистов, закрывали. Начались телеаресты, точнее – государственный рэкет "красных директоров" и бизнесменов, которых спецназ в неурочное время доставал в нижнем белье из супружеских спален в присутствии перепуганных полуодетых жен и детей, под прицелом автоматов и объективов телекамер "Рустави 2". "Вот эти негодяи, которые обкрадывали грузинский народ! Мы сгноим их в тюрьмах и экспроприируем наворованное ими имущество и дома, чтобы вернуть нуждающемуся населению!" – телеаресты сопровождались языком ненависти, достоинство человека втаптывали в грязь перед прильнувшему к телеэкранам населению Грузии, позабыв о презумпции невиновности. Ночью, в камере, в присутствии нотариуса, не выдержав пыток и угроз, несчастные переписывали все свое имущество на родственников власть имущих и перечисляли все деньги на спецсчет в Главной прокуратуре. А в 2007 году, когда партийная казна и карманы лидеров "Нацдвижения" были полны до отказа, после того как Саакашвили успешно передал российским инвесторам многие стратегические объекты грузинской экономики, тема борьбы с коррупцией перестала быть актуальной – тоталитарный диктаторский режим Саакашвили правил Грузией уже четвертый год: какая могла быть коррупция?! Саакашвили, нарушив обещание, данное Путину, срочно вывел из Грузии российские базы и начал подготовку к провокации августа 2008 года, поэтому мишенью языка ненависти стали Россия и русские. С целью разжигания розни и насаждения русофобии под непосредственным кураторством министра внутренних дел Вано Мерабишвили, секретаря Совбеза Гиги Бокерия, вдобавок к "Рустави 2" и другим провластным медиа, была создана телекомпания "Первый Информационный Кавказский" (ПИК) и группа инфлюенсеров, в основном русскоязычных блогеров из Абхазии и России (сектанты-атеисты-либертарианцы, которых вывели на связь с чеченскими группировками). Интернет-диверсантам, как я окрестил их в своем журналистском расследовании, выдали удостоверения сотрудников МВД, а премьер-министр в конвертах раздавал им премии и зарплаты. По телевидению и на веб-сайтах, в блогах на Facebook, LiveJournal и на видео в YouTube они клеймили людей "российскими шпионами", "агентами ФСБ", "кремлевскими подстилками", "недоносками Путина" и угрожали физической расправой за "предательство родины". Вот тогда была задействована тактика навешивания "пророссийских ярлыков", которой в прошедшие выходные проправительственная телекомпания "Имеди" посвятила поверхностный репортаж. Их угрозы были не пустыми, а приводились в исполнение – напомню хотя бы изгнание прессы из здания издательства "Самшобло", погром в телекомпании "Имеди" и документальный телесериал "Энвер" о "российских шпионах" в Грузии. После тысяч угроз по телефону, СМС, месседжей в соцсетях, писем по электронной почте и рейдов в редакцию ГРУЗИНФОРМ, на меня покушались дважды: в первый раз меня спас мой "Мерседес" – его переехал и тащил за собой огромный трейлер, а второе покушение закончилось травмами черепа и позвоночника от ударов железной арматурой. Систематические коллективные угрозы на языке ненависти (сжечь заживо моих престарелых больных родителей вместе с моим домом, "пустить по кругу" мою супругу и малолетнего ребенка, осквернить могилы моих предков, чтобы "искоренить мой проклятый ген", пытать меня до смерти, чтобы другим неповадно было) зафиксированы. Серия публикаций разоблачившего их журналистского расследования "Интернет-диверсанты Вано Мерабишвили" (см. в интернете), IP-адреса, фотографии, документы и видео на сотнях страниц и DVD-дисках были переданы в МВД, Генпрокуратуру и Минюст для проформы – власть не могла арестовать исполнителей, выполняющих ее задание. Уже ничего не говорю о десятках кибератак в день со взломами сайта ГРУЗИНФОРМ – провайдеру SERV.GE вместе с моим программистом приходилось восстанавливать веб-сайт агентства по нескольку раз в день. Травля закончилась в начале 2012 года благодаря Католикос-Патриарху всея Грузии, Святейшему и Блаженнейшему Илие II, которого я поставил в известность, и тогдашнему послу США в Грузии Джону Бассу, на имя которого опубликовал Открытое письмо (английскую печатную версию на бланке ГРУЗИНФОРМ переслал в американское посольство с курьером DHL). Примечательный факт: после того, как "сверху" охоте на меня был дан "отбой", я все же получил около тысячи посланий на языке ненависти, авторов которых заблокировал. После чего два легендарных IT-специалиста МВД позвонили мне и заверили, что "ботоферма" и Министерство к этому непричастны, а также пригласили к себе, в свой отдел, чтобы вычислить нарушителей. Так как пойти в МВД я отказался – все послания хранились в стационарном компьютере в моем кабинете, они сами пришли ко мне в редакцию и, признаюсь, оставили положительное впечатление. Это были вежливые молодые люди, которые, заглянув в мои компьютеры и тут же вычислив через свои мобильники по IP-адресам авторов посланий на языке ненависти, установив их личности. Каково же было мое удивление, когда под фальшивыми и анонимными аккаунтами обнаружилось много моих знакомых и коллег, которые поддерживали со мной дружеские отношения! Но я сдержал данное слово и по сей день не подаю вида, когда они выражают наигранную радость при встрече... Несмотря на то, что эти два айтишника являлись штатными сотрудниками МВД – офицерами с высокими зарплатами; что все глобальные хакерские атаки со взломами сайтов, а также видеонаблюдение за оппонентами Саакашвили, а также его ближайшим окружением, включая самого Мерабишвили, их женами и любовницами, осуществлялись явно не без их участия и под их руководством, политика, как таковая, этих парней не интересовала. Это были аполитичные технократы, как все высокопрофессиональные программисты. Впоследствии я посетил их центр в МВД, они все также были модно одеты в джинсы, в спортивной обуви, и работали двое в большой светлой комнате с множеством компьютеров. Созданные по заданию режима Саакашвили фейковые нарративы и сторителлинг вспоминать можно бесконечно, что сегодня бессмысленно, но не могу не вспомнить классическую кампанию с употреблением языка ненависти против Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, которого постоянно оскорбляли, называя сотрудником КГБ, агентом Кремля, связанным с ЦК КПСС. Знаю, как это удручало Святейшего и Блаженнейшего и отрицательно повлияло на его здоровье, хотя он не подавал вида. Особенно отличалась супружеская пара, которая сегодня ходит в лидерах Альянса оппозиции. Даже если бы Илия Второй не был Духовным Отцом нации, бессовестные сектанты и атеисты ранили сердце святого человека в глубоко преклонных летах, чем ускорили его кончину. Или как не вспомнить другого нынешнего лидера Альянса оппозиции – бывшего гендиректора и телеведущего "Рустави 2", который ввел в практику нецензурную ругань в прямом эфире? И его бойфренда – телеведущего, который в прямом телеэфире на русском языке материл президента Путина и могилы его покойных родителей самыми грязными словами, которые существуют в уличной лексике?! Как называется несчастное существо, которое оскорбляет память ушедших, могилы? Путин, отвечая на вопрос российского журналиста, двумя словами с сожалением отозвался об этом несчастном, но ведь расчет был на большую провокацию! Показательно, что впоследствии этот телеведущий, материвший Путина, предал своего любимого друга и гендиректора – выдал его киллерам… Их пример оказался заразителен: ради дешевой популярности среди нездоровой части зрительской аудитории смачно материться и похабно сквернословить онлайн начали ведущие частных телеканалов – даже те, которых в обществе раньше считали приличными людьми, ратующими за урегулирования отношений с Россией. А сколько примеров систематического буллинга в соцсетях, о котором широкая общественность не подозревает, от чего ничем не примечательные люди получали инфаркты и инсульты на нервной почве?! Уже ничего не говорю об умственно ущербных импотентах, которые, как видно, получают сексуальное удовлетворение, оскорбляя успешных женщин последними словами! Культ женщины в Грузии – матери, сестры, супруги – это традиция, уходящая в века. А в Советской Армии командиры знали, что призванных на срочную службу грузин ругать по матери нельзя. Но как удержать горячих грузинских парней, когда их вызывающе задевают в соцсетях, провоцируя на рукоприкладство?! Так почему же сегодня не поддержать власть "Грузинской мечты", которая раз и навсегда хочет отрезать язык ненависти? Пусть платят штрафы и сидят в тюрьме мерзавцы, а не законопослушные люди, ответившие им по заслугам! Мониторить все соцсети и СМИ новому Управлению МВД из 10 сотрудников, которым руководит молодая девушка, будет трудно без помощи ИИ – к примеру ChatGPT, способного распознавать и фильтровать язык ненависти благодаря встроенным алгоритмам модерации и системам безопасности от OpenAI. И последнее: хочу предупредить граждан Грузии, что ЯЗЫК НЕНАВИСТИ ДО КИЕВА ДОВЕДЕТ, если его вовремя не отрезать. Довести Грузию до сегодняшнего состояния Киева мечтают многие внешние и внутренние враги, провоцируя население Грузии на борьбу с "русскими оккупантами". Кроме языка ненависти, разжечь русофобию в Грузии неожиданно помогают неуместные, сделанные некстати заявления из Москвы – скорее всего, без злого умысла, необдуманно, полагаясь на фейковую информацию от нечистоплотных "детей лейтенанта Шмидта грузинского разлива". Чем жалующиеся в Москве на действия грузинской власти грузины – граждане Грузии отличаются от русофобов – грузин, граждан Грузии, жалующихся на грузинскую власть в Вашингтоне и Брюсселе?! Напоминаю моим согражданам, что гибридная война – это вид межгосударственного конфликта, сочетающий классические военные действия с тайными операциями, кибератаками, экономическим давлением, дезинформацией и поддержкой различных прокси-сил. Ее цель – скрытно дестабилизировать противника и захватить инициативу без прямого полномасштабного вторжения. Одним из основных инструментов гибридной войны являются информационные и психологические атаки: манипуляция общественным мнением, распространение фейков и пропаганда для раскола общества и подрыва доверия к государственным институтам. Сегодня против Грузии Запад ведет гибридную войну. В Грузии не осталось ни одной гостайны, которую бы не вывезли и не передали западным спецслужбам резиденты-агенты в Грузии, возглавлявшие высшие органы государственной власти и силовые структуры. Достаточно назвать экс-президента Зурабишвили, экс-спикера парламента Усупашвили, экс-министра обороны Хидашели, не упоминая других, некоторые из которых сегодня находятся под следствием. Так как на классические военные действия – заставить открыть "Второй фронт" против России – спровоцировать власть "Грузинской мечты" не удалось, не удались шесть попыток госпереворота, коллективный Запад перешел к плану "Б", рассчитанному на силы радикальной оппозиции, НПО и окопавшегося в грузинской власти "deep state". Тайные операции, саботаж, кибератаки, экономическое давление и дезинформация должны настолько дестабилизировать ситуацию в государстве, настолько подорвать доверие большинства населения к власти "Грузинской мечты", чтобы возмущенные избиратели сами сменили власть, за которую голосовали с 2012 года. Об этом подробно рассказал в прошлой публикации, после которой премьер-министр Ираклий Кобахидзе встретился с родителями детей, больных синдромом Дюшенна, и "черный пиар" против власти, естественно, иссяк. Власть должна работать на опережение и сама решать проблемы, пока их не взяли на вооружение противники, критикующие "Грузинскую мечту" и ее сторонников в СМИ и соцсетях, часто – незаслуженно, иногда – по делу, но всегда исключительно на языке ненависти. С глубоким уважением к читателю и надеждой на пониманиеАрно Хидирбегишвили – генеральный директор и главный редактор Грузинского информационно-аналитического агентства "ГРУЗИНФОРМ", директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики, грузинский журналист, публицист и медиаменеджер с 26-летним стажем, аналитические прогнозы которого оправдываются, автор более 5 тысяч публикаций, ни одна из которых не была заказной.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииМнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, общество, аналитика, колумнисты