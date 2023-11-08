https://sputnik-georgia.ru/20231108/gruziya-razdelyaet-vneshnyuyu-politiku-es-po-mere-vozmozhnosti---premer-o-zamechaniyakh-ek-284085601.html

Грузия разделяет внешнюю политику ЕС по мере возможности – премьер о замечаниях ЕК

Грузия разделяет внешнюю политику ЕС по мере возможности – премьер о замечаниях ЕК

У Грузии есть свои национальные интересы, связанные с территориальными проблемами, отметил Гарибашвили 08.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-08T21:20+0400

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грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Грузия разделяет внешнюю политику Евросоюза в той мере, чтобы это не навредило главным национальным интересам страны, сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили касательно рекомендаций Еврокомиссии. В отчете ЕК о выполнении Грузией условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз помимо прочего говорится, что от Грузии ждут значительного увеличения степени соответствия заявлениям и решениям ЕС в рамках общей внешней политики и политики безопасности. При этом Еврокомиссия рекомендовала Евросовету предоставить Грузии статус. Он подчеркнул, что он, министр иностранных дел и депутаты парламента не раз объясняли европейским коллегам, что у Грузии есть свои национальные интересы, связанные с территориальными проблемами. "Как вы знаете, политика непризнания является одним из приоритетов нашей внешней политики. Поэтому мы в ряде случаев, принимая во внимание политику непризнания, ее возможные тяжелые последствия, руководствуемся эксклюзивно национальными интересами Грузии", – заявил Гарибашвили. "Исторический день" – премьер Грузии поздравил граждан со статусом кандидата в ЕС>>По его словам, власти Грузии работали в том числе с американскими коллегами по вопросу увеличения соответствия внешней политике и политике безопасности Запада."Они (американцы – ред.) хорошо понимают эту специфику. Есть вопросы, которые можно улучшить. Но, к сожалению, у меня нет возможности говорить о многом публично. В ряде случаев это касается вопросов национальной безопасности нашей страны", – подчеркнул Гарибашвили.Еврокомиссия в своем отчете указала на ограниченный прогресс в работе Грузии над сближением с внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза. В отчете сказано, что соответствие Грузии заявлениям и решениям ЕС осталось в основном неизменным (44% – в 2022 году, 43% – в августе 2023 года).Посол: Рекомендация о предоставлении Грузии статуса кандидата – признание поддержки ЕС>>Страна не присоединилась к санкциям ЕС в отношении России, включая закрытие воздушного пространства. При этом Грузия присоединилась к международным инициативам и инициативам ЕС в поддержку Украины, в том числе к резолюциям, принятым Генеральной Ассамблеей ООН, Советом по правам человека и Советом Европы."Грузия не присоединилась ни к ограничительным мерам ЕС против России и Беларуси, ни к соответствующим заявлениям Высокого представителя от имени ЕС... Ожидается, что Грузия увеличит показатель соответствия заявлениям ЕС и решениям Совета в рамках общей внешней политики и политики безопасности", – говорится в отчете Еврокомиссии.Там же сказано, что от Грузии ждут приведения законодательства о контроле за экспортом товаров двойного назначения в соответствие с законодательством Евросоюза. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС>>Еврокомиссия также отметила, что Грузия продемонстрировала активное участие в обеспечении того, чтобы территория Грузии и/или юридические лица, зарегистрированные в Грузии, не использовались для обхода санкций, включая санкции в финансовом секторе.Грузия ждет решения Евросоюза по статусу кандидата в декабре. Страна получит статус, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой.Это признание! – глава МИД Грузии о рекомендации Еврокомиссии по статусу кандидата в ЕС>>В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Читайте также:

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, евросоюз, грузия - евросоюз