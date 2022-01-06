https://sputnik-georgia.ru/20220106/besporyadki-v-kazakhstane-aviareys-kutaisi-atyrau-perenesen-263423322.html

Беспорядки в Казахстане: авиарейс Кутаиси-Атырау перенесен

Беспорядки в Казахстане: авиарейс Кутаиси-Атырау перенесен

Внесены изменения в расписание полетов: рейс Кутаиси-Атырау состоится завтра в полдень 06.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-06T17:23+0400

2022-01-06T17:23+0400

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Рейс авиакомпании FlyArystan по направлению Кутаиси-Атырау перенесен из-за нестабильной ситуации в Казахстане, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе Объединения аэропортов Грузии.Граждане Грузии застряли в Казахстане: что известно на данный момент>>Рейс из международного аэропорта Кутаиси в Атырау должен был выполняться сегодня в 10:00, однако он перенесен на завтра, в 12 часов.Ранее несколько рейсов из Казахстана в Грузию были задержаны. Так, рейс, который должен был выполняться вчера из Тбилиси в Алма-Ату, не состоялся. Однако рейс из Кутаиси в Нур-Султан вчера все же был выполнен.Массовые акции начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. Президент республики ввел в нескольких регионах страны режим чрезвычайного положения, но волна протеста усилилась, начались беспорядки. СМИ сообщают о захвате аэропорта Алма-Аты митингующими.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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