https://sputnik-georgia.ru/20231109/ek-rekomendovala-dat-gruzii-status-kandidata-v-es--zamechaniya-kasatelno-svobody-slova--284112192.html

ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС – замечания касательно свободы слова

ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС – замечания касательно свободы слова

Грузия улучшила свои позиции в Мировом индексе свободы прессы на 12 позиций 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T21:13+0400

2023-11-09T21:13+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Грузия добилась ограниченного прогресса в направлении свободы выражения - это право в стране уважается и поддерживается, но участились уголовные преследования владельцев оппозиционных СМИ, а расследования нападений на журналистов все еще неэффективны, говорится в отчете Еврокомиссии по выполнению страной условий для получения статуса кандидата в ЕС.Свободная и независимая среда для СМИ – это седьмая из 12 рекомендаций Евросоюза. В отчете Еврокомиссии от 8 ноября представлена оценка выполнения Грузией каждого из условий и дана рекомендация продолжить реформы. При этом Европейскому совету дана рекомендация предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз.Еврокомиссия отметила, что Грузия улучшила свои позиции в Мировом индексе свободы прессы на 12 позиций (с 89-го места в 2022 году до 77-го в 2023 году).В отчете также сказано, что Грузия продолжила приводить свое законодательство в соответствие с ключевыми принципами Директивы об аудиовизуальных медиа-услугах (AVMSD) Евросоюза. В октябре были приняты соответствующие поправки в закон "О вещании".При этом Еврокомиссия отметила, что еще предстоит обеспечить эффективную независимость Национальной комиссии по коммуникациям. В настоящее время парламент обсуждает соответствующие поправки."Исторический день" – премьер Грузии поздравил граждан со статусом кандидата в ЕС>>"Медийная среда в значительной степени плюралистична, но также сильно поляризована и работает во враждебной среде. Пересечение деловых и политических интересов продолжало препятствовать независимости СМИ", - сказано в отчете.Еврокомиссия подчеркнула, что в Грузии имели место запугивания, а также физические и словесные нападки на работников СМИ, особенно в контексте демонстраций и предвыборных митингов. "Последующие расследования пока не эффективны", - сказано в отчете. Еврокомиссия также акцентировала внимание на резких высказываниях в адрес СМИ в том числе от высокопоставленных представителей власти Грузии. Это признание! – глава МИД Грузии о рекомендации Еврокомиссии по статусу кандидата в ЕС>>"Судебные разбирательства и расследования против владельцев оппозиционных СМИ участились. Недавние приговоры оказали негативное влияние на критические сообщения в СМИ", - говорится в сообщении. После того, как в июле текущего года Еврокомиссия в своем промежуточном отчете написала, что в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ у Грузии нет прогресса, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала основателя и гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия, приговоренного к 3 годам 6 месяцам тюрьмы за злоупотребление служебными полномочиями.Свободная и независимая среда для СМИ – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №7>>В своем отчете от 8 ноября Еврокомиссия также затронула тему защиты прав уязвимых групп, что было восьмой из 12 рекомендаций Евросоюза.Фестиваль сторонников ЛГБТК+ сообщества "Тбилиси прайд", который должен был пройти в 8 июля на частной территории у озера Лиси, сорвался из-за того, что сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции. Полиция эвакуировала организаторов и участников, в результате чего никто не пострадал. Позже в МВД пояснили, что главной причиной срыва мероприятия были сложности с обеспечением полной безопасности собравшихся на открытой территории при таком большом количестве протестующих.Жизнь и здоровье превыше всего – МВД Грузии ответило на критику из-за срыва ЛГБТ-фестиваля>>Еврокомиссия также подчеркнула, что 5 октября парламент Грузии в ускоренном порядке, без предварительных консультаций принял поправки в закон "О собраниях и манифестациях"."Гражданское общество и Народный защитник выразили обеспокоенность по поводу этого закона, и 17 октября президент наложил на него вето", - сказано в отчете. Принятые вопреки протестам оппозиции и неправительственных организаций поправки запрещают размещение на акциях протеста временных конструкций, которые представляют угрозу для участников акций или других людей, мешают полиции сохранять общественный порядок, если конструкции мешают нормальной работе ведомства или без нее возможно проведение акции протеста или же если их установка не связана с проведением непосредственно акции протеста.Ужесточение правил на акциях протеста в Грузии: депутат назвал реальную цель противников>>Принятие поправок в ускоренном порядке в правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" объяснили расследованием Службы государственной безопасности дела о подготовке госпереворота в стране. Согласно заявлению СГБ от 18 сентября, беспорядки планируются в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения Евросоюза по вопросу предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, евросоюз, грузия - евросоюз, еврокомиссия, саломе зурабишвили