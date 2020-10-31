Полный ликбез: особенности грузинских выборов 2020

В Грузии настал день голосования за будущих депутатов. Жители страны сегодня будут избирать парламент юбилейного, десятого созыва

Что нужно знать об этих выборах? Для начала устроим короткий ликбез:

Знакомимся с главными претендентами на места в законодательном органе:

Главная интрига этих выборов – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сохранить власть по новой системе выборов. Но итоги этих выборов будут историческими при любом исходе. Почему? Смотрим:

К парламентским выборам в Грузии регулярно публиковались опросы общественного мнения, в которых главным пунктом были рейтинги политических партий. Пройдясь по этой ссылке, вы сможете наглядно сравнить рейтинги всех партий, у которых есть шансы попасть в парламент страны.

Парламентские выборы 2020 войдут в историю Грузии как "выборы в масках" – из-за пандемии пришлось вводить множество правил в весь избирательный процесс. Как именно пандемия повлияла на выборы в Грузии – знакомьтесь со списком правил.

Для вас также подготовлена коронавирусная памятка избирателя: как проголосовать без вреда для здоровья – пошаговая инструкция.

На выборы как на войну

Голосовать на выборах, как обычно, смогут и граждане Грузии, находящиеся за границей. Как гражданам Грузии голосовать за рубежом? Подробная инструкция.

Выборы традиционно пройдут и на военных базах в Афганистане, где на службе находятся грузинские участники миротворческой миссии "Решительная поддержка". Подробнее о голосовании военнослужащих - читайте здесь.

В этом году принять участие в парламентских выборах смогут заключенные, осужденные не только за менее тяжкие преступления, но и лица, которые попали в тюрьму за тяжкие преступления. Как пройдут выборы за решеткой - смотрите здесь.

Грузинский юмор – это что-то, а грузинский юмор в преддверии выборов – это что-то с чем-то! В погоне за местом в парламенте партии выкладывались на все сто. И если у кого-то не было средств на дорогостоящую рекламу, то в ход шли юмор и креатив.

Думаете это все? Ошибаетесь – смотрите подборку следующей партии смешных предвыборных роликов в Грузии.

Юмор юмором, но не обошлось и без острых дебатов. Смотрите подборку самых интересных и ярких дебатов политиков в телевизионном формате.

Самое интересное – кто победит на этих выборах и возможны ли беспорядки после них? Мы не нострадамусы, но собрали прогнозы самых авторитетных политологов Грузии.

Ну и процедурные вопросы после выборов: что? где? когда? Мы детально расписали, когда в Грузии соберется новый парламент и появится новое правительство.

История грузинского парламентаризма насчитывает не одно десятилетие, но именно 30 лет назад, 28 октября, состоялись первые многопартийные выборы в советской Грузии, в результате которых был избран представительный орган, восстановивший независимость страны. Sputnik Грузия рассказывает, когда прошли первые выборы в независимой и советской Грузии и каким был путь грузинского парламентаризма.